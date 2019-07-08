Пн, 8.07.2019
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Моуринью отказался от 100 миллионов евро

Jose Mourinho.

ФОТО: Andrew Matthews/PA Wire/PA Images/Scanpix

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавить китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

 56-летнему специалисту предлагали подписать контракт на 100 миллионов евро. Согласно его условиям, Моуринью зарабатывал бы порядка 31 миллиона евро за сезон. Португалец отклонил предложение из-за неготовности перевезти семью в Китай.

Информация о возможном продолжении карьеры Моуринью в Китае появилась 5 июля. Тренер встречался с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, тот предлагал ему встать у руля «Гуанчжоу Эвергранд» и национальной сборной.

Последним клубом Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед», португалец оставил должность в декабре 2018 года. Он работал с «красными дьяволами» с 2016 года и выиграл с командой Суперкубок страны и Лигу Европы. В марте специалист заявлял, что планирует вернуться к тренерской деятельности летом текущего года.

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