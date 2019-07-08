Фото и видео: жители Валгамаа увидели нечто, похожее на торнадо

Несколько внимательных жителей волости Тырва вчера днем заметили в небе темное облако, которое, по словам наблюдателей, поднималось вверх и закручивалось, пишет Postimees.
"Дети заметили темное облако и подумали, что это дым, но потом посмотрели, что оно закручивается и решили заснять", - сказала Эллен Лаанеметс, чьи дети стали очевидцами события.
По словам Лаанеметс, возможное торнадо видели в Хельме волости Тырва в 15.48.
Запечатлел необычное природное являние и внимательный житель Линнакюла той же волости Мартин Мяэсалу. Он также описал облако как закручивающееся кверху.