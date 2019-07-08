Гризманн объявил войну "Атлетико"

По информации sports.ru, 28-летнего форварда не оказалось в списке футболистов, которые в воскресенье прибыли на базу клуба.

Ранее футболист через своих агентов официально сообщил «Атлетико», что заплатит отступные в размере 120 миллионов евро для расторжения контракта и не намерен приступать к тренировкам с командой. Действия француза – юридическая уловка.

Пока не известно, будет ли «Атлетико» штрафовать Гризманна или применит иного рода санкции, но в клубе откроют дело в его отношении.

Мадридский клуб обвинил «Барсу», которая хочет подписать француза, и самого игрока в неуважении, а также вызвал его на предсезонную подготовку.

В связи с тем, что мадридцы получили официальное уведомление от Гризманна о выплате отступных, у него есть законное право не присоединяться к команде для начала подготовки к сезону.