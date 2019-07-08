Число финских туристов в мае было на 15% меньше, чем год назад

Всего услугами предприятий по размещению воспользовались 211 000 зарубежных туристов, которые провели в них 406 000 ночей. По сравнению с прошлым годом, как зарубежных туристов, так и ночевок зарубежных туристов было на 5% больше.

Треть зарубежных туристов прибыла из Финляндии, 12% – из России и 8% – из Латвии. В годовом сравнении возросло число туристов из нескольких стран – из России (на 41%), Латвии (на 29%), Германии (на 6%) и Швеции (на 4%). Кроме того, в предприятиях по размещению останавливалось на 16% больше туристов из Азии. Число туристов из Финляндии по-прежнему имеет тенденцию к снижению – их останавливалось на 15%, или на 12 500 туристов меньше, чем в мае прошлого года.

70% зарубежных туристов, которые воспользовались услугами предприятий по размещению, приезжали в Эстонию отдыхать, 24% совершали рабочую поездку, остальные – по другим причинам. Две трети зарубежных туристов останавливались на ночлег в Таллинне.

Предприятия по размещению приняли также 111 000 внутренних туристов, что было на 9% больше, чем в мае 2018 года.