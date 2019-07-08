Про пироги, губы с носом и Билла Гейтса, или Круговорот молодых специалистов в природе

Проведенный недавно социологами опрос студентов эстонских вузов показал, что 43 процента из них предпочли бы устроиться на работу в частные фирмы, и лишь 12 процентов – в государственные и муниципальные предприятия и учреждения (т.н. общественный сектор). Остальным все равно.
Десять лет назад картина выглядела иначе: соответственно 36 и 21 процент. То есть численность первой категории респондентов возросла на 7%, тогда как второй – уменьшилась почти вдвое. Правда, сейчас, как и десять лет назад, примерно по две пятых участников опроса сказали, что вообще не видят разницы, где работать по окончании вуза.
Эксперты объясняют падение интереса к госсектору и, соответственно, рост – к частному, тем обстоятельством, что как раз десять лет назад разразился мировой финансово-экономический кризис, последствия которого еще долго сказывались во многих областях, в том числе и на рынке труда. Тогда в среде новоявленных бакалавров и магистров бытовали такие настроения: «Бюджетный (читай государственный/муниципальный) пирог хоть и не очень жирный, но он большой, всем хватит. А в частной фирме, того и гляди, под банкротство угодишь!..».
Если бы губы Никанора Ивановича…
Не красна изба углами, а красна пирогами, гласит пословица. Однако только ли в пирогах, то есть зарплате, дело, когда принимается решение, куда пойти работать? Даже сформулируем точнее: только ли одними суммами заработка определяется соблазнительность пирога, предлагаемого разными работодателями? Конечно, до полного бескорыстия в этом вопросе пока далеко: почти половина опрошенных назвала размер зарплаты (в свежей терминологии – конкурентоспособность) в числе первых трех наиболее привлекательных факторов.
Впрочем, корысть (или пирог) тоже определяется не только деньгами. В опубликованных данных исследования подчеркивается, что ускоренными темпами растет число молодых работников, которые нацелены на гибкий график работы, и в этом вопросе частные предприниматели часто идут им навстречу, тогда как в государственных учреждениях обычно меньше гибкости и больше бюрократии.
Характерный парадокс: ожидания студентов по их будущей зарплате в частном секторе тесно увязаны с положением в секторе общественном. То есть хорошо бы побольше гибкости и поменьше бюрократии, как у частников, а зарплату – как в госсекторе. В общем, по Гоголю: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…»
Возникает впечатление, что для многих опрашиваемых не имеет особого значения, насколько их собственная квалификация соответствует их претензиям.
Это изрядно напрягает частных предпринимателей, которые вынуждены, но не желают завышать ставки молодым специалистам, чтобы успешно конкурировать с госсектором. Приватный капитал очень тщательно считает свои денежки. Поэтому в нынешнем году интерес к работе в частных фирмах несколько (правда, незначительно) снизился по сравнению с годом прошлым.
Кстати, по мнению многих аналитиков, заработная плата в госсекторе сегодня на самом деле явно завышена, учитывая реально действующие экономические условия, а это если и не в буквальном смысле шаг в сторону разогрева экономки, то, во всяком случае, некий тревожный намек на возможность такового…
Не информацией единой
Всякое достаточно объективное и глубокое исследование интересно не просто полученными в итоге статистическими «голыми» цифрами, но – и даже в большей степени – неожиданными ассоциациями, возникающими при знакомстве с этой статистикой.
Не лишен, скажем, некоторой пикантности такой факт: из семисот подвергнутых опросу будущих дипломированных специалистов почти восемьдесят процентов хотели бы работать в компании Skype, которая и в прошлом году лидировала в списке предпочтений как место работы. При этом изучаемые респондентами специальности охватывали практически весь спектр – от сугубо технических до экологии, экономики и менеджмента.
Конечно, в такой корпорации, как Skype, требуются самые различные работники, в том числе уборщицы и сантехники. Но я не думаю, что бакалавров и магистров могут привлекать именно последние из названных должностей. Возникает впечатление, что для многих опрашиваемых не имеет особого значения, насколько их собственная квалификация соответствует их претензиям. Вряд ли в силу своего возраста они знакомы с бытовавшей в советские времена байкой, которая повествует о том, как принимали на предприятиях молодых специалистов: мастер цеха, куда приходят новоиспеченные инженеры, спрашивает: «Вы хорошо учились?». «Да!» – гордо отвечают те. «Все хорошо помнят, чему вас учили?» – сурово вопрошает ветеран. «Да!» – бодро отвечают новобранцы. И тут следует краткий итог интервью: «Так вот – забудьте все, чему вы учились, берите эту хреновину и несите во двор. Там возьмёте такую же – и сюда! Кто не согласен – скатертью дорога!»
Вредно ли мечтать?
Похоже, что нынешние молодые специалисты готовы и без особого вздрючивания, в добровольном порядке отказаться от того, чему их учили четыре или пять лет, – лишь бы занять хорошую должность в престижной фирме с конкурентоспособной зарплатой. Кто бросит в них за это камень? Уж точно не я. Жить хорошо – нормальное человеческое желание, а по инерции мышления в качестве первого критерия при подобной оценке принято рассматривать финансовый вопрос. И здесь – мечтать не вредно! – суровая действительность может быть на время забыта…
Согласен, что строка «профессия» в дипломе и реально занимаемая должность могут не совпадать. И бывают, к примеру, крутые айтишнники, не имеющие высшего образования. Я сам знаю нескольких таких компьютерных вундеркиндов разной степени гениальности. В конце концов, сам Билл Гейтс тоже не закончил никакого вуза, и ничего – как-то перебивается.
Но я сильно сомневаюсь, что из тех почти шестисот участников опроса, которые изъявили желание работать в Skype, наберется хотя бы 1/600 от уровня Билла Гейтса…
Не хотелось бы выглядеть занудой, но есть в описываемой ситуации какой-то элемент легкомыслия. Я понимаю, что ответ на вопрос анкеты, где бы вы хотели работать, это еще не окончательно принятое решение. Но почему-то лично у меня не вызывает доверия будущий дипломированный специалист по бухгалтерскому учету, который готов работать системным администратором крупной корпорации.
Впрочем, я, к счастью, не работодатель. А, может, перед нами новый Билл Гейтс?