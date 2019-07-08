Про пироги, губы с носом и Билла Гейтса, или Круговорот молодых специалистов в природе

Не информацией единой

Всякое достаточно объективное и глубокое исследование интересно не просто полученными в итоге статистическими «голыми» цифрами, но – и даже в большей степени – неожиданными ассоциациями, возникающими при знакомстве с этой статистикой.

Не лишен, скажем, некоторой пикантности такой факт: из семисот подвергнутых опросу будущих дипломированных специалистов почти восемьдесят процентов хотели бы работать в компании Skype, которая и в прошлом году лидировала в списке предпочтений как место работы. При этом изучаемые респондентами специальности охватывали практически весь спектр – от сугубо технических до экологии, экономики и менеджмента.

Конечно, в такой корпорации, как Skype, требуются самые различные работники, в том числе уборщицы и сантехники. Но я не думаю, что бакалавров и магистров могут привлекать именно последние из названных должностей. Возникает впечатление, что для многих опрашиваемых не имеет особого значения, насколько их собственная квалификация соответствует их претензиям. Вряд ли в силу своего возраста они знакомы с бытовавшей в советские времена байкой, которая повествует о том, как принимали на предприятиях молодых специалистов: мастер цеха, куда приходят новоиспеченные инженеры, спрашивает: «Вы хорошо учились?». «Да!» – гордо отвечают те. «Все хорошо помнят, чему вас учили?» – сурово вопрошает ветеран. «Да!» – бодро отвечают новобранцы. И тут следует краткий итог интервью: «Так вот – забудьте все, чему вы учились, берите эту хреновину и несите во двор. Там возьмёте такую же – и сюда! Кто не согласен – скатертью дорога!»

Вредно ли мечтать?

Похоже, что нынешние молодые специалисты готовы и без особого вздрючивания, в добровольном порядке отказаться от того, чему их учили четыре или пять лет, – лишь бы занять хорошую должность в престижной фирме с конкурентоспособной зарплатой. Кто бросит в них за это камень? Уж точно не я. Жить хорошо – нормальное человеческое желание, а по инерции мышления в качестве первого критерия при подобной оценке принято рассматривать финансовый вопрос. И здесь – мечтать не вредно! – суровая действительность может быть на время забыта…

Согласен, что строка «профессия» в дипломе и реально занимаемая должность могут не совпадать. И бывают, к примеру, крутые айтишнники, не имеющие высшего образования. Я сам знаю нескольких таких компьютерных вундеркиндов разной степени гениальности. В конце концов, сам Билл Гейтс тоже не закончил никакого вуза, и ничего – как-то перебивается.

Но я сильно сомневаюсь, что из тех почти шестисот участников опроса, которые изъявили желание работать в Skype, наберется хотя бы 1/600 от уровня Билла Гейтса…

Не хотелось бы выглядеть занудой, но есть в описываемой ситуации какой-то элемент легкомыслия. Я понимаю, что ответ на вопрос анкеты, где бы вы хотели работать, это еще не окончательно принятое решение. Но почему-то лично у меня не вызывает доверия будущий дипломированный специалист по бухгалтерскому учету, который готов работать системным администратором крупной корпорации.