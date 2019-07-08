Фото: в Таллинне продается трехэтажный дом с приятным бонусом

Речь идет о частном доме, в котором сочетаются культурно-историческая ценность Нымме и инновации современного «умного дома», пишет Kodustiil.

ФОТО: KV.EE

У здания два надземных и один подвальный этаж, которые между собой соединяет встроенный лифт Kone - абсолютная редкость, которой в похожих частных домах Эстонии, как правило, нет.

ФОТО: KV.EE

Подвальный этаж вмещает великолепный банный комплекс с удобной прихожей, парилкой и паровой баней, изюминкой которого являются разноцветные светодиодные системы освещения. Там же есть большой гараж на две машины, подсобное помещение и гардероб.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены просторная гостиная, кухня, комната для гостей и кабинет с отдельным входом и балконом. На втором этаже - три спальни и душ. Пол выполнен из массива дубовой доски, отсутствие порогов обеспечивает беспрепятственное передвижение, а света становится больше благодаря слуховым окнам и двум балконам.

ФОТО: KV.EE