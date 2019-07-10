ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ФИНЛЯНДИЮ ПОБОЛЕТЬ ЗА ОТТЯ ТЯНАКА

С 1 по 4 августа в Йювяскюля пройдет гонка Neste Ralliy Finland. Соревнуясь с другими раллистами, победители прошлого года Отт Тянак и Мартин Ярвеоя планируют защитить свой титул.
На старт 69-х соревнований Neste Rally Finland выйдут 65 пар спортсменов. Конкуренцию эстонским призерам составят Крейг Брин, Хэйден Пэддон, Тьерри Невилль, Эльфин Эванс, Теэму Сунинен и многие другие. Живописная природа Йювяскюля, прекрасный ландшафт и скоростные гравийные трассы делают эту гонку особенной.
Если уж вы отправляетесь на ралли, прогуляйтесь и по городу Йювяскюля. Этот молодой и современный город любим спортсменами. В сервисном парке вы можете встретить раллийщиков мирового класса, познакомиться с их экипировкой и понаблюдать за подготовкой к гонке.
В перерывах между мероприятиями можно полюбоваться архитектурой Йювяскюля, в развитие которой огромный вклад внес всемирно известный архитектор Алвар Аалто. Городской парк приключений, центр водных видов спорта и планетарий предлагают развлечения для всей семьи. Можно отправиться на рыбалку или на лодочную прогулку по озеру Пяйянне.
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