Изуродовавшая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе

Компания, состоящая из 15-18-летних оболтусов хотела угнать автомобиль со двора мастерской, но, поскольку в течение двух часов им не удалось взломать ворота, был избран более быстрый путь: всей компанией забрались в машину, завели ее - и пошли на таран ворот. Автомобиль получил повреждения, но еще немного проехал. Однако поскольку в мастерской двигатель частично был отсоединен, стало вытекать масло и мотор заглох. К сожалению юных негодяев, угон не удался: с досады они изуродовали автомобиль настолько, насколько им хватило сил. Разбили стекла, оставили вмятины на крыше и выломали дверцы.

Кто и зачем привел гоночный автомобиль в непригодное состояние, начала выяснять полиция, а на данный момент материалы уголовного дела находятся прокуратуре и ждут отправки в суд.

31 июля прошлого года молодежная банда пыталась узнать со двора автомастерской в Тарту спортивный автомобиль. Поскольку сделать это не удалось, они разбили машину. ФОТО: Кристьян Теэдема / Tartu Postimees

Наказания нет до сих пор

Прошел уже год, но к настоящему моменту банда так и не наказана. Владелица автомобиля привела машину в порядок за свой счет, на что у нее ушло 16 000 евро. Почти на такую же сумму составлен иск к родителей несовершеннолетних: вместе с дополнительными расходами речь идет почти о 20 000 евро. По словам хозяйки машины Ольги Стебиховой, за минувший год вопрос так и не решился. Родители с требованием не согласны и не хотят идти на компромисс: «Они говорят, что эта рухлядь стоит копейки, они не понимают, о каком автомобиле идет речь».

Сейчас живущая в России Стебихова вместе с адвокатами оформляет документы, чтобы в свою очередь обратиться в суд и востребовать деньги там. «Я не понимаю, как родителям не стыдно за своих детей, они лишь пытаются найти для них оправдания. Говорят, что машина старая, а запчасти дешевые», - добавила Стебихова.

И хотя до сих пор родители вандалов не выражали готовности к сотрудничеству, Стебихова предоставляет им еще одну возможность достичь договоренности. У нее есть документы, подтверждающие расходы на приобретение запчастей, проведенный ремонт и покраску автомобиля. По словам адвоката Стебиховой Калью Кутсара, в представительстве BMW ремонт предлагали сделать за сумму чуть больше 30 000 евро, но собственница былы уверена, что может найти вариант подешевле.

Кутсар сказал, что поскольку имеются все документы и счета, он не видит причины, по которой суд не удовлетворил бы это требование. «Я, конечно, понимаю, почему подрстки хотели угнать этот автомобиль: эта машина более привлекательна, чем обычная. Но зачем было ее разбивать? Этого я не понимаю», - сказал он.

Запчасти искали днем с огнем

Ольга Стебихова искала запчасти для автомобиля несколько месяцев и в Эстонии, и в Новосибирске, и в Москве, и в Петербурге, и в Риге. Два месяца ушло на ремонт: «Нужные детали было очень трудно найти». Для того чтобы привести машину в порядок, Стебихова и ее мать в России взяли кредиты: «Эта машина была музейным экспонатом и находилась в идеальном состоянии».