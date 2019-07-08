Пн, 8.07.2019
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  • Изуродовавшая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе

Изуродовавшая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе

19 июня этого года занимающаяся автоспортом Ольга Стебихова получила назад свой BMW M3, который в течение десяти месяцев находился на ремонте в Эстонии.

ФОТО: Частный архив.

В середине июня россиянке Ольге Стебиховой вернули ее автомобиль, который нуждался в серьезном ремонте и поэтому провел в Эстонии десять месяцев. 31 июля прошлого года спортивный автомобиль BMW M3 стоял во дворе мастерской Fulldrive Service в тартуском районе Ропка. Двигатель был частично отсоединен, ключ находился в замке, чтобы мастер мог заняться автомобилем в первую очередь тем же утром. Но этого не произошло, поскольку к утру от автомобиля остались одни обломки, пишет Tartu Postimees.

Компания, состоящая из 15-18-летних оболтусов хотела угнать автомобиль со двора мастерской, но, поскольку в течение двух часов им не удалось взломать ворота, был избран более быстрый путь: всей компанией забрались в машину, завели ее - и пошли на таран ворот. Автомобиль получил повреждения, но еще немного проехал. Однако поскольку в мастерской двигатель частично был отсоединен, стало вытекать масло и мотор заглох. К сожалению юных негодяев, угон не удался: с досады они  изуродовали автомобиль настолько, насколько им хватило сил. Разбили стекла, оставили вмятины на крыше и выломали дверцы.

Кто и зачем привел гоночный автомобиль в непригодное состояние, начала выяснять полиция, а на данный момент материалы уголовного дела находятся прокуратуре и ждут отправки в суд.

31 июля прошлого года молодежная банда пыталась узнать со двора автомастерской в Тарту спортивный автомобиль. Поскольку сделать это не удалось, они разбили машину.

ФОТО: Кристьян Теэдема / Tartu Postimees

Наказания нет до сих пор

Прошел уже год, но к настоящему моменту банда так и не наказана. Владелица автомобиля привела машину в порядок за свой счет, на что у нее ушло 16 000 евро. Почти на такую же сумму составлен иск к родителей несовершеннолетних: вместе с дополнительными расходами речь идет почти о 20 000 евро. По словам хозяйки машины Ольги Стебиховой, за минувший год вопрос так и не решился. Родители с требованием не согласны и не хотят идти на компромисс: «Они говорят, что эта рухлядь стоит копейки, они не понимают, о каком автомобиле идет речь».

Сейчас живущая в России Стебихова вместе с адвокатами оформляет документы, чтобы в свою очередь обратиться в суд и востребовать деньги там. «Я не понимаю, как родителям не стыдно за своих детей, они лишь пытаются найти для них оправдания. Говорят, что машина старая, а запчасти дешевые», - добавила Стебихова.

И хотя до сих пор родители вандалов не выражали готовности к сотрудничеству, Стебихова предоставляет им еще одну возможность достичь договоренности. У нее есть документы, подтверждающие расходы на приобретение запчастей, проведенный ремонт и покраску автомобиля. По словам адвоката Стебиховой Калью Кутсара, в представительстве BMW ремонт предлагали сделать за сумму чуть больше 30 000 евро, но собственница былы уверена, что может найти вариант подешевле.

Кутсар сказал, что поскольку имеются все документы и счета, он не видит причины, по которой суд не удовлетворил бы это требование. «Я, конечно, понимаю, почему подрстки хотели угнать этот автомобиль: эта машина более привлекательна, чем обычная. Но зачем было ее разбивать? Этого я не понимаю», - сказал он.

Запчасти искали днем с огнем

Ольга Стебихова искала запчасти для автомобиля несколько месяцев и в Эстонии, и в Новосибирске, и в Москве, и в Петербурге, и в Риге. Два месяца ушло на ремонт: «Нужные детали было очень трудно найти». Для того чтобы привести машину в порядок, Стебихова и ее мать в России взяли кредиты: «Эта машина была музейным экспонатом и находилась в идеальном состоянии».

Технический руководитель мастерской Fulldrive Service Хейки Тялли также подтвердил, что машина была в идеальном состоянии, и в мастерскую была определена только для замены нескольких прокладок в двигателе.

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