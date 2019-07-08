Пн, 8.07.2019
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  • Рагромившая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе

Рагромившая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе

19 июня этого года занимающаяся автоспортом Ольга Стебихова получила назад свой BMW M3, который в течение десяти месяцев находился на ремонте в Эстонии.

ФОТО: Частный архив.

В середине июня россиянке Ольге Стебиховой вернули ее автомобиль, который десять месяцев провел в Эстонии и нуждался в серьезном ремонте. 31 июля прошлого года спортивный автомобиль BMW M3 находился во дворе мастерской Fulldrive Service, расположенной в тартуском районе Ропка. Двигатель был частично отсоединен, ключ находился в замке, чтобы мастер мог заняться им в первую очередь тем же утром. Но этого не произошло, поскольку к утру от автомобиля остались одни обломки, пишет Tartu Postimees.

Молодежная компания, в которую входили 15-18-летние оболтусы, хотела угнать автомобиль со двора мастерской, но, поскольку они не смогли в течение двух часов взломать ворота, был избран более быстрый путь – ключ в замок, запустили двигатель, и всей компанией рванули сквозь ворота. Машина получила повреждения, но еще немного проехала. Поскольку в мастерской двигатель частично был отсоединен, масло начало вытекать и мотор заглох. К сожалению для юных негодяев, угнать машину им не удалось. Из-за этого они разбили и изуродовали автомобиль настолько, насколько хватило сил. Разбили стекла, оставили вмятины на крыше и вывернули дверь.

Кто и зачем привел гоночный автомобиль непригодное состояние, начала выяснять полиция. На данный момент материалы уголовного дела находятся прокуратуре и ждут отправки в суд.

31 июля прошлого года молодежная банда пыталась узнать со двора автомастерской в Тарту спортивный автомобиль. Поскольку сделать это не получилось, они разгромили машину.

ФОТО: Кристьян Теэдема / Tartu Postimees

Наказания нет до сих пор

На данный момент, год спустя, банду так и не наказали. Собственница за собственные деньги привела машину в порядок, на это у нее ушло 16 000 евро. Почти на такую же сумму составлен иск для родителей несовершеннолетних – вместе с дополнительными расходами речь идет о почти 20 000 евро. По словам хозяйки машины Ольги Стебиховой, почти за год вопрос так и не решился. Родители с требованием не согласны и не хотят идти на компромисс: «Они говорят, что эта рухлядь стоит копейки, они не понимают, о каком автомобиле идет речь».

Сейчас живущая в России Стебихова вместе с адвокатами оформляет документы, чтобы в свою очередь обратиться в суд и востребовать деньги там. «Я не понимаю, как родителям не стыдно за своих детей, они лишь пытаются найти оправдания. Говорят, что машина старая, а запчасти дешевые», - добавила Стебихова.

И хотя до сих пор родители вандалов не выражали готовности к сотрудничеству, Стебихова дает им еще одну возможность достичь договоренности.

На покупку запчастей для ремонта, проведенные работы и покраску автомобиля имеются документы о расходах. По словам адвоката Стебиховой Калью Кутсара, в представительстве BMW ремонт предлагали сделать за сумму чуть больше 30 000 евро, но собственник был уверен, что может найти вариант подешевле.

Кутсар сказал, что поскольку имеются все документы и счета, он не видит причин, почему суд мог бы не удовлетворить их требование.

«Я, конечно, понимаю, почему мальчики хотели угнать автомобиль  - машина привлекательнее, чем обычная. Но зачем было ее разбивать? Этого я не понимаю», - сказал он.

Запчасти искали днем с огнем

Ольга Стебихова искала запчасти для автомобиля несколько месяцев и в Эстонии, и в Новосибирске, и в Москве, и в Петербурге, и в Риге. Два месяца ушло на ремонт: «Правильные детали было очень сложно найти».

Для того чтобы привести машину в порядок, Стебихова и ее мать в России взяли кредиты: «Эта машина была музейным экспонатом и находилась в идеальном состоянии».

Технический руководитель мастерской Fulldrive Service Хейки Тялли также подтвердил, что машина была в идеальном состоянии, и замена была нужна только для некоторых прокладок в моторе.

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