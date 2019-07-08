Рагромившая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе

Молодежная компания, в которую входили 15-18-летние оболтусы, хотела угнать автомобиль со двора мастерской, но, поскольку они не смогли в течение двух часов взломать ворота, был избран более быстрый путь – ключ в замок, запустили двигатель, и всей компанией рванули сквозь ворота. Машина получила повреждения, но еще немного проехала. Поскольку в мастерской двигатель частично был отсоединен, масло начало вытекать и мотор заглох. К сожалению для юных негодяев, угнать машину им не удалось. Из-за этого они разбили и изуродовали автомобиль настолько, насколько хватило сил. Разбили стекла, оставили вмятины на крыше и вывернули дверь.

Кто и зачем привел гоночный автомобиль непригодное состояние, начала выяснять полиция. На данный момент материалы уголовного дела находятся прокуратуре и ждут отправки в суд.

31 июля прошлого года молодежная банда пыталась узнать со двора автомастерской в Тарту спортивный автомобиль. Поскольку сделать это не получилось, они разгромили машину. ФОТО: Кристьян Теэдема / Tartu Postimees

Наказания нет до сих пор

На данный момент, год спустя, банду так и не наказали. Собственница за собственные деньги привела машину в порядок, на это у нее ушло 16 000 евро. Почти на такую же сумму составлен иск для родителей несовершеннолетних – вместе с дополнительными расходами речь идет о почти 20 000 евро. По словам хозяйки машины Ольги Стебиховой, почти за год вопрос так и не решился. Родители с требованием не согласны и не хотят идти на компромисс: «Они говорят, что эта рухлядь стоит копейки, они не понимают, о каком автомобиле идет речь».

Сейчас живущая в России Стебихова вместе с адвокатами оформляет документы, чтобы в свою очередь обратиться в суд и востребовать деньги там. «Я не понимаю, как родителям не стыдно за своих детей, они лишь пытаются найти оправдания. Говорят, что машина старая, а запчасти дешевые», - добавила Стебихова.

И хотя до сих пор родители вандалов не выражали готовности к сотрудничеству, Стебихова дает им еще одну возможность достичь договоренности.

На покупку запчастей для ремонта, проведенные работы и покраску автомобиля имеются документы о расходах. По словам адвоката Стебиховой Калью Кутсара, в представительстве BMW ремонт предлагали сделать за сумму чуть больше 30 000 евро, но собственник был уверен, что может найти вариант подешевле.

Кутсар сказал, что поскольку имеются все документы и счета, он не видит причин, почему суд мог бы не удовлетворить их требование.

«Я, конечно, понимаю, почему мальчики хотели угнать автомобиль - машина привлекательнее, чем обычная. Но зачем было ее разбивать? Этого я не понимаю», - сказал он.

Запчасти искали днем с огнем

Ольга Стебихова искала запчасти для автомобиля несколько месяцев и в Эстонии, и в Новосибирске, и в Москве, и в Петербурге, и в Риге. Два месяца ушло на ремонт: «Правильные детали было очень сложно найти».

Для того чтобы привести машину в порядок, Стебихова и ее мать в России взяли кредиты: «Эта машина была музейным экспонатом и находилась в идеальном состоянии».