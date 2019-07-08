Рагромившая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе

В середине июня россиянке Ольге Стебиховой вернули ее автомобиль, который десять месяцев провел в Эстонии и нуждался в серьезном ремонте. 31 июля прошлого года спортивный автомобиль BMW M3 находился во дворе мастерской Fulldrive Service, расположенной в тартуском районе Ропка. Двигатель был частично отсоединен, ключ находился в замке, чтобы мастер мог заняться им в первую очередь тем же утром. Но этого не произошло, поскольку к утру от автомобиля остались одни обломки, пишет Tartu Postimees.
Молодежная компания, в которую входили 15-18-летние оболтусы, хотела угнать автомобиль со двора мастерской, но, поскольку они не смогли в течение двух часов взломать ворота, был избран более быстрый путь – ключ в замок, запустили двигатель, и всей компанией рванули сквозь ворота. Машина получила повреждения, но еще немного проехала. Поскольку в мастерской двигатель частично был отсоединен, масло начало вытекать и мотор заглох. К сожалению для юных негодяев, угнать машину им не удалось. Из-за этого они разбили и изуродовали автомобиль настолько, насколько хватило сил. Разбили стекла, оставили вмятины на крыше и вывернули дверь.
Кто и зачем привел гоночный автомобиль непригодное состояние, начала выяснять полиция. На данный момент материалы уголовного дела находятся прокуратуре и ждут отправки в суд.
Наказания нет до сих пор
На данный момент, год спустя, банду так и не наказали. Собственница за собственные деньги привела машину в порядок, на это у нее ушло 16 000 евро. Почти на такую же сумму составлен иск для родителей несовершеннолетних – вместе с дополнительными расходами речь идет о почти 20 000 евро. По словам хозяйки машины Ольги Стебиховой, почти за год вопрос так и не решился. Родители с требованием не согласны и не хотят идти на компромисс: «Они говорят, что эта рухлядь стоит копейки, они не понимают, о каком автомобиле идет речь».
Сейчас живущая в России Стебихова вместе с адвокатами оформляет документы, чтобы в свою очередь обратиться в суд и востребовать деньги там. «Я не понимаю, как родителям не стыдно за своих детей, они лишь пытаются найти оправдания. Говорят, что машина старая, а запчасти дешевые», - добавила Стебихова.
И хотя до сих пор родители вандалов не выражали готовности к сотрудничеству, Стебихова дает им еще одну возможность достичь договоренности.
На покупку запчастей для ремонта, проведенные работы и покраску автомобиля имеются документы о расходах. По словам адвоката Стебиховой Калью Кутсара, в представительстве BMW ремонт предлагали сделать за сумму чуть больше 30 000 евро, но собственник был уверен, что может найти вариант подешевле.
Кутсар сказал, что поскольку имеются все документы и счета, он не видит причин, почему суд мог бы не удовлетворить их требование.
«Я, конечно, понимаю, почему мальчики хотели угнать автомобиль - машина привлекательнее, чем обычная. Но зачем было ее разбивать? Этого я не понимаю», - сказал он.
Запчасти искали днем с огнем
Ольга Стебихова искала запчасти для автомобиля несколько месяцев и в Эстонии, и в Новосибирске, и в Москве, и в Петербурге, и в Риге. Два месяца ушло на ремонт: «Правильные детали было очень сложно найти».
Для того чтобы привести машину в порядок, Стебихова и ее мать в России взяли кредиты: «Эта машина была музейным экспонатом и находилась в идеальном состоянии».
Технический руководитель мастерской Fulldrive Service Хейки Тялли также подтвердил, что машина была в идеальном состоянии, и замена была нужна только для некоторых прокладок в моторе.