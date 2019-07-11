ЛЕТНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ФИНЛЯНДИИ МАНЯТ ИМЕНАМИ МИРОВЫХ ЗВЕЗД

Фестиваль Flow – с 9 по 12 августа

Городской фестиваль Flow проводится в Хельсинки уже 15 лет. Он собирает в столице Финляндии мировых звезд альтернативной и поп-музыки: Cardi B, The Cure, Tame Impala и др. Помимо впечатляющих имен артистов, Flow предлагает своим посетителям изысканные и необычные гастрономические впечатления, а также празднично украшенную фестивальную площадку со множеством развлечений.

День рождения Муми-тролля – 7 августа

Финляндия же родина и место обитания всемирно известных муми-троллей! Устройте сюрприз для самых больших поклонников этих сказочных существ в вашей семье и приезжайте 7 августа на день рождения Муми-тролля. В этот важный день Муми-мама встречает всех гостей праздничным тортом. И, конечно, вы сможете лично поздравить именинника и посетить все аттракционы.

Оперный фестиваль в Савонлинна – с 4 июля по 8 августа

Фестиваль уже начался, но впереди еще несколько недель концертов мирового уровня. Оперный фестиваль в Савонлинна, который проводится в историческом замке Олевинлинна, – один из самых знаменитых оперных фестивалей в мире. Здесь звучит музыка таких классиков, как Моцарт, Верди, Штраус и Россини.

Кулинарный фестиваль Tamperrada – с 19 по 23 августа

В августе в Тампере проводится гастрономический фестиваль, самым популярным событием которого является конкурс, который собирает лучшие городские рестораны. Здесь за небольшие деньги они предлагают посетителям закуски. Вы сможете испытать разнообразные гастрономические впечатления, не заплатив за это высокую цену.

Neste Rally Finland – с 1 по 4 августа

С 1 по 4 августа в Йювяскюля пройдет гонка Neste Ralliy Finland. Соревнуясь с другими раллистами, победители прошлого года Отт Тянак и Мартин Ярвеоя планируют защитить свой титул. Если уж вы отправляетесь на ралли, прогуляйтесь и по городу Йювяскюля. Этот молодой город поражает прекрасной архитектурой, в развитие которой огромный вклад внес всемирно известный архитектор Алвар Аалто. Городской парк приключений, центр водных видов спорта и планетарий предлагают развлечения для всей семьи.

Кстати, Tallink доставит вас на Ралли Финляндии по выгодной цене. Для всех спортивных болельщиков действует специальное предложение: воспользуйтесь льготным кодом SOOMERALLI и купите билеты Таллинн-Хельсинки в оба конца или билет в одном направлении на 30% дешевле, а автопакет со скидкой 20%.