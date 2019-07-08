Пн, 8.07.2019
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  • В Тартумаа строители нашли в земле реактивный снаряд c 25 кг взрывчатки

В Тартумаа строители нашли в земле реактивный снаряд c 25 кг взрывчатки

Снаряд M31 найден в Тартумаа 7 июля.

ФОТО: Lõuna-Eesti pommigrupp

В поселке Кырвекюла, в волости Тарту при строительных работах был найден реактивный фугасный снаряд М-31. 

Саперы извлекли снярад, содержащий почти 25 килограммов взрывчатого вещества, и увезли его в безопасное место, где и уничтожили. Об этом сообщает Лыунаский спасательный центр. 

Саперы Спасательного департамента напоминают, что при обнаружении взрывчатого устройства, следует незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Ни в коем случае нельзя дотрагиваться до него или пытаться самостоятельно транспортировать. 

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