В Тартумаа строители нашли в земле реактивный снаряд c 25 кг взрывчатки

Саперы извлекли снярад, содержащий почти 25 килограммов взрывчатого вещества, и увезли его в безопасное место, где и уничтожили. Об этом сообщает Лыунаский спасательный центр.

Саперы Спасательного департамента напоминают, что при обнаружении взрывчатого устройства, следует незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Ни в коем случае нельзя дотрагиваться до него или пытаться самостоятельно транспортировать.