Интернет-провайдер хочет выйти на биржу, хотя утопает в долгах и не выплачивает зарплаты вовремя

Охочая до денег инвесторов и нацелившаяся выйти на биржу телекоммуникационная фирма Levikom задолжала как своим партнерам, так и Налогово-таможенному департаменту. Кроме того, бывшие работники жалуются, что с выплатой зарплат предприятие опаздывало порой на три недели. Глава фирмы Пеэп Пыльдсамм говорит, что путь к вершине бывает тернист, пишет Postimees.
Предлагающая услуги интернета и кабельного телевидения компания Levikom недавно сообщила прессе, что у нее - самые удовлетворенные клиенты. Далее следовало сообщение о том, что предприятие привлекло от инвесторов 5 млн евро на развитие, в том числе, услуг 5G. В довершение ко всему, Levikom видит себя через пять лет в основном списке Таллиннской биржи.
Столь амбициозные планы заставили поднять брови многих бывших работников Levikom, у которых на уме более практичные вопросы. Бывший работник Урмас (имя изменено - ред.) рассказал, как работодатель хронически опаздывал с выплатой заработной платы, порой даже на три недели. Бывали и ситуации, когда в день зарплаты на счет поступала часть денег, к примеру, 300 евро, а остальное по капле переводили в течение всего месяца.
Нужно кормить семью
"Так было сложно планировать свою жизнь. Особенно тем, у кого семья и кредиты на шее", - объяснил Урмас, почему он после долгих лет работы решил, наконец, уйти из компании. По его словам, опоздания с зарплатами были постоянными и длились долгое время. По этой же причине из фирмы ушло еще примерно пять или шесть человек, добавил он.
Основатель и глава Levikom Пеэп Пыльдсамм считает вопросы о том, почему зарплаты не выплачивались своевременно, проявлением враждебности и советует журналистам не писать об экономическом росте Эстонии.
Больше всего бывший работник раздражен тем, что предприятие открыто говорит о грандиозных планах по развитию технологии 5G, для чего планируется привлечь деньги инвесторов. "Но это лишь внешний образ. Как предприятие достигнет этих целей, если не удерживает своих работников? Просто навешали лапши, что скоро будут деньги и все наладится", - говорит Урмас.
По словам ныне работающего в секторе инфотехнологий Урмаса, несколько бывших работников жаловались на Levikom в комиссию по трудовым спорам, но так и не получили своих денег. Один из них - Калле (имя изменено - ред.), который недополучил примерно 3600 евро зарплаты, отпускных и компенсации за использование личного автомобиля.
"Я отправлял работодателю мейлы и звонил, но в какой-то момент звонки перестали принимать. Поэтому мне не оставалось ничего, кроме как пойти в комиссию по трудовым спорам", - сказал Калле. Хотя комиссия удовлетворила все требования Калле, деньги на его счет пока так и не поступили.
Как и в случае с Урмасом, причиной для ухода из фирмы стало то, что работодатель неделями задерживал выплату зарплаты. "В голове вертелись мысли, как мне прокормить семью", - сказал Калле.
По его словам, он не держит зла на Levikom, поскольку многому там научился, а в фирме до сих пор работают его знакомые.
Клиенты слишком много хотели
Почему же фирма тянула с выплатой зарплат? Пыльдсамм говорит, что это враждебный вопрос. "Как вы думаете, по какой причине мы вообще сейчас привлекали бы капитал, если бы нам были не нужны деньги и мы могли бы всем заплатить?" - задал он встречный вопрос.
Дальше Пыльдсамм пожелал объяснить, почему предприятие столкнулось с трудностями. Он сказал, что когда в 2016 году они начали предлагать домохозяйствам сверхскоростное интернет-соединение, они не могли и во сне представить такой популярности услуги. Поскольку каждое подсоединение к сети требует от предприятия инвестиций в размере 500 евро, а желающих были тысячи, удовлетворение растущего спроса привело к тому, что у компании просто закончились деньги.
Помимо строительства традиционной широкополосной сети, у предприятия есть и второе направление: развитие и продажа технологий 5G и интернета вещей. Поскольку бизнес и связанные с ним риски - вещи противоположные, возникли проблемы с привлечением дополнительных средств. Венчурные инвесторы хотели вкладывать деньги в 5G, более консервативные - в широкополосную сеть. "Отсюда и возникло противоречие", - говорит Пыльдсамм, добавляя, что на поиск верной модели финансирования у компании ушло слишком много времени.
Бизнесмен с большим опытом в сфере телекоммуникаций, Пыльдсамм признает, что это было очень тяжелое время, сопровождавшееся различными финансовыми проблемами: возникли долги перед поставщиками и государством, появились просроченные счета, зарплаты выплачивались с опозданием и тому подобное.
С новой моделью финансирования, согласно которой деньги поступят через облигации с Таллиннской биржи и от крупных инвесторов, поиск которых еще идет, Пыльдсамм надеется вывести Levikom в плюс к середине следующего года, а затем года через три, а то и пять, стоит подумать об основном списке биржи.
Иван-дурак из русской сказки
Пыльдсамм заверил, что долги и опоздания с выплатой зарплат - это отюдь не общая традиция предприятия. По его словам, предприятие никогда не задерживало выплаты намеренно. "Просто не было денег, поэтому платежи осуществлялись с отсрочкой. Но мы в конечном итоге всегда всё выплачивали или планируем это сделать", - сказал Пыльдсамм.
Он остался недоволен тем, что журналист вообще интересуется запоздавшими зарплатами и другими проблемами. "С таким отношением вы лучше вообще не пишите об экономическом росте! Это не Иван-дурак из русской сказки, который едет на печи. Экономический рост создают люди, которые рискуют и создают что-то новое", - заявил он.
Он припомнил урок из бизнес-школы, где учился: все по-настояшему крупные глобальные успешные предприятия, такие как Apple и General Electric, в своем время прошли через банкротство.
В заключение Пыльдсамм пообещал погасить все долги, как только поступят деньги.