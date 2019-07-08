Интернет-провайдер хочет выйти на биржу, хотя утопает в долгах и не выплачивает зарплаты вовремя

Предлагающая услуги интернета и кабельного телевидения компания Levikom недавно сообщила прессе, что у нее - самые удовлетворенные клиенты. Далее следовало сообщение о том, что предприятие привлекло от инвесторов 5 млн евро на развитие, в том числе, услуг 5G. В довершение ко всему, Levikom видит себя через пять лет в основном списке Таллиннской биржи.

Столь амбициозные планы заставили поднять брови многих бывших работников Levikom, у которых на уме более практичные вопросы. Бывший работник Урмас (имя изменено - ред.) рассказал, как работодатель хронически опаздывал с выплатой заработной платы, порой даже на три недели. Бывали и ситуации, когда в день зарплаты на счет поступала часть денег, к примеру, 300 евро, а остальное по капле переводили в течение всего месяца.

Нужно кормить семью

"Так было сложно планировать свою жизнь. Особенно тем, у кого семья и кредиты на шее", - объяснил Урмас, почему он после долгих лет работы решил, наконец, уйти из компании. По его словам, опоздания с зарплатами были постоянными и длились долгое время. По этой же причине из фирмы ушло еще примерно пять или шесть человек, добавил он.

Основатель и глава Levikom Пеэп Пыльдсамм считает вопросы о том, почему зарплаты не выплачивались своевременно, проявлением враждебности и советует журналистам не писать об экономическом росте Эстонии.

Больше всего бывший работник раздражен тем, что предприятие открыто говорит о грандиозных планах по развитию технологии 5G, для чего планируется привлечь деньги инвесторов. "Но это лишь внешний образ. Как предприятие достигнет этих целей, если не удерживает своих работников? Просто навешали лапши, что скоро будут деньги и все наладится", - говорит Урмас.

По словам ныне работающего в секторе инфотехнологий Урмаса, несколько бывших работников жаловались на Levikom в комиссию по трудовым спорам, но так и не получили своих денег. Один из них - Калле (имя изменено - ред.), который недополучил примерно 3600 евро зарплаты, отпускных и компенсации за использование личного автомобиля.

"Я отправлял работодателю мейлы и звонил, но в какой-то момент звонки перестали принимать. Поэтому мне не оставалось ничего, кроме как пойти в комиссию по трудовым спорам", - сказал Калле. Хотя комиссия удовлетворила все требования Калле, деньги на его счет пока так и не поступили.

Как и в случае с Урмасом, причиной для ухода из фирмы стало то, что работодатель неделями задерживал выплату зарплаты. "В голове вертелись мысли, как мне прокормить семью", - сказал Калле.

По его словам, он не держит зла на Levikom, поскольку многому там научился, а в фирме до сих пор работают его знакомые.

Клиенты слишком много хотели