Департамент шоссейных дорог бросает вызовы участникам дорожного движения

«Получение вызовов или попытка сделать что-то неожиданное стали очень популярными. Департамент шоссейных дорог теперь бросает вызов любому, кто хочет вести себя более осознанно на дороге. Для начала, мы призываем участников стать для своих друзей трезвым водителем, но уже в субботу, 13 июля, мы приглашаем проверить автомобиль близкого друга », - рассказала эксперт отдела профилактики Департамента Герли Грюнберг.

12 июля - мероприятие «Я сегодня трезвый водитель для друга». У близких есть возможность предотвратить езду за рулем человеку, употребляющему алкоголь или вообще лишить его употребления алкоголя.

13 июля - «Сегодня я приведу в порядок транспортное средство для себя и своего друга». Все, что движется, нуждается в заботе. Департамент рекомендует проверить, в норме ли уровень масла в автомобиле или смазана ли велосипедная цепь, а также посмотреть, как обстоят дела с велосипедами у бабушки или, например, у соседки.

14 июля - «Я выбираю правильную высоту для подголовника». В случае автомобильной аварии из-за неправильной регулировки подголовника существует высокий риск смертельной травмы или повреждения спинного мозга. И если подголовник уже проверен, можно посмотреть, не перекрутился ли ремень и работает ли механизм натяжения.

15 июля - «Сегодня я двигаюсь по-другому». Если обычно вы двигаетесь на машине, почему бы не пройтись пешком, или воспользоваться общественным транспортом, или взять велосипед. Департамент шоссейных дорог рекомендует найти подходящий способ альтернативного движения.

16 июля - «Я буду следить за своей скоростью сегодня». Трафик не место, чтобы попытаться отвоевать время. Игнорирование предельной скорости не влияет только на один опасный компонент, но и действует как эффект домино на большее количество участников.

17 июля - «Не пользуюсь телефоном во время движения сегодня». Многозадачность не подходит для движения, и в этот день участники дорожного движения могут проверить, как провести один день за рулем без посторонних дел.

18 июля - «Сегодня я останавливаюсь, смотрю, проверяю и благодарю вас». В дорожном движении существует общая ответственность: для пешеходов важно остановиться перед перекрестком, посмотреть в обе стороны и убедиться, что дорожный переход безопасен, и если водитель пропускает вас через дорогу, будь добр и поблагодари его.