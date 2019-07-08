Март Хельме встретится с Виктором Орбаном

«Визит предусмотрен для того, чтобы уплотнить связи между Эстонией и Венгрией. На уровне министерств внутренних дел мы хотим развивать сотрудничество и поделиться опытом Эстонии в э-резидентстве, а также получить обзор опыта Венгрии при формировании миграционной политики и воспрепятствовании миграции», - сказал министр в пресс-сообщении.

«На встрече с премьер-министром Виктором Орбаном и государственным секретарем Каталиной Новак обсудим отношения как на уровне партий, так и на уровне Европейского союза. Евросоюз должен сохранять национальный суверенитет стран, разные культуры и языки. И «Фидез», и EKRE – партии, основанные на христианских традициях, и есть желание создать альянс, опирающийся на христианские традиции, чтобы выступать против расцветшего в Европе либерального мировоззрения», - добавил Хельме.