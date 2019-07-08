Март Хельме встретится с Виктором Орбаном

В ходе начинающегося сегодня двухдневного визита в Венгрию министр внутренних дел Эстонии Март Хельме встретится с премьер-министром Виктором Орбаном и заместителем председателя «Фидез» (Венгерский гражданский союз), государственным секретарем Каталиной Новак. Завтра запланирована встреча с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером, пишет Postimees.
«Визит предусмотрен для того, чтобы уплотнить связи между Эстонией и Венгрией. На уровне министерств внутренних дел мы хотим развивать сотрудничество и поделиться опытом Эстонии в э-резидентстве, а также получить обзор опыта Венгрии при формировании миграционной политики и воспрепятствовании миграции», - сказал министр в пресс-сообщении.
«На встрече с премьер-министром Виктором Орбаном и государственным секретарем Каталиной Новак обсудим отношения как на уровне партий, так и на уровне Европейского союза. Евросоюз должен сохранять национальный суверенитет стран, разные культуры и языки. И «Фидез», и EKRE – партии, основанные на христианских традициях, и есть желание создать альянс, опирающийся на христианские традиции, чтобы выступать против расцветшего в Европе либерального мировоззрения», - добавил Хельме.
Кроме запланированных на понедельник встреч, Хельме собирается посетить приграничные сооружения Венгрии. Также пройдет встреча в Европейском полицейском колледже, где с его директором будет обсуждаться будущее внутренней безопасности ЕС.