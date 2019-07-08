Жильцы в страхе: бизнесмен пригрозил захватить дом в Старом городе

Сильда не назовешь рядовым бизнесменом: деловые партеры, пообщавшиеся с изданием на условиях анонимности, описали его как умелого мошенника с хорошо подвешенным языком, который любит подавать на своих бизнес-партнеров в суд. Кроме того, несколько связанных с Сильдом предприятий числятся в налоговых должниках.

Недавно отношения между жильцами дома на Пикк, 43 и Кристьяном Сильдом обострились. Спор начался с того, что у Сильда с самого момента создания квартирного товарищества были проблемы с оплатой счетов за коммунальные услуги, а за несколько месяцев его долг превысил сумму в 9 000 евро.

