Пн, 8.07.2019
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Праздник был испорчен: в Таллинне из машины украли национальные костюмы

Праздник танца, 2019 г.

ФОТО: Mihkel Maripuu

«В ночь на субботу нашу машину, стоявшую на парковке EuroPark, по адресу Юхкентали, 19, обокрали. Помимо прочего были украдены различные элементы национальной одежды», – сообщается в группе Märgatud: TALLINN'as в Facebook. 

Автор поста просит людей о помощи. «Вору нечего делать с одеждой. Возможно, он оставил ее где-то валяться. Будем благодарны, если кто-то найдет украденные вещи и сообщит нам». 

Связаться с пострадавшими от кражи можно через Facebook на странице Märgatud: TALLINN'as.

Список пропавших вещей:

Nimekiri asjadest mis läksid kaduma:

1. Зеленый рюкзак: 

  • Ченая ветровка
  • Темно-синий пиджак от национального костюма
  • Синие очки Tommy Hilfiger с синим чехлом
  • Черная футбокла
  • Белый пауэрбанк
  • Справочник Праздника песни и танца

2. Рюкзак с оранжево-белой надписью:

  • Розово-оранжевая ветровка
  • Лапти
  • Серая кофта
  • Справочник Праздника песни и танца

3. Темно-серый рюкзак:

  • Сине-черные разноцветные очки в черном чехле
  • Светло-синий кошелек (документы на имя Йонне Роома)
  • Синяя ветровка с надписью Finland на спине
  • Лапти
  • Брошь в коробке
  • Справочник Праздника песни и танца

4. Пакет с поясами к национальному костюму (4 шт.) и венками (3 шт.) 

5. Черная ветровка North Face и черный кошелек с документами на имя Кристьяна Пахва.

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