Праздник был испорчен: в Таллинне обокрали машину, забрав национальные костюмы

«В ночь на субботу нашу машину, стоявшую на парковке EuroPark, по адресу Юхкентали, 19, обокрали. Помимо прочего были украдены различные элементы национальной одежды», – сообщается в группе Märgatud: TALLINN'as в Facebook.
Автор поста просит людей о помощи. «Вору нечего делать с одеждой. Возможно, он оставил ее где-то валяться. Будем благодарны, если кто-то найдет украденные вещи и сообщит нам».
Связаться с пострадавшими от кражи можно через Facebook на странице Märgatud: TALLINN'as.
Список пропавших вещей:
Nimekiri asjadest mis läksid kaduma:
1. Зеленый рюкзак:
- Ченая ветровка
- Темно-синий пиджак от национального костюма
- Синие очки Tommy Hilfiger с синим чехлом
- Черная футбокла
- Белый пауэрбанк
- Справочник Праздника песни и танца
2. Рюкзак с оранжево-белой надписью:
- Розово-оранжевая ветровка
- Лапти
- Серая кофта
- Справочник Праздника песни и танца
3. Темно-серый рюкзак:
- Сине-черные разноцветные очки с черным чехлом
- Светло-синий кошелек (документы на имя Йонне Роома)
- Синяя ветровка с надписью Finland на спине
- Лапти
- Брошь в коробке
- Справочник Праздника песни и танца
4. Пакет с поясами к национальному костюму (4 шт.) и венками (3 шт.)
5. Черная ветровка North Face и черный кошелек с документами на имя Кристьян Пахва.