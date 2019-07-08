Праздник был испорчен: в Таллинне обокрали машину, забрав национальные костюмы

Автор поста просит людей о помощи. «Вору нечего делать с одеждой. Возможно, он оставил ее где-то валяться. Будем благодарны, если кто-то найдет украденные вещи и сообщит нам».

Связаться с пострадавшими от кражи можно через Facebook на странице Märgatud: TALLINN'as.

Список пропавших вещей:

Nimekiri asjadest mis läksid kaduma:

1. Зеленый рюкзак:

Ченая ветровка

Темно-синий пиджак от национального костюма

Синие очки Tommy Hilfiger с синим чехлом

Черная футбокла

Белый пауэрбанк

Справочник Праздника песни и танца

2. Рюкзак с оранжево-белой надписью:

Розово-оранжевая ветровка

Лапти

Серая кофта

Справочник Праздника песни и танца

3. Темно-серый рюкзак:

Сине-черные разноцветные очки с черным чехлом

Светло-синий кошелек (документы на имя Йонне Роома)

Синяя ветровка с надписью Finland на спине

Лапти

Брошь в коробке

Справочник Праздника песни и танца

4. Пакет с поясами к национальному костюму (4 шт.) и венками (3 шт.)