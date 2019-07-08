Пн, 8.07.2019
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Волость выиграла судебный спор, но осталась без завода

Vastuseis Rehe kinnistu asjus Mõhküla elanike ja vallavalitsuse vahel algas 2016. aastal. Toona võttis tehase vastu jõuliselt sõna krundi lähistel elanud 91-aastane Aino Maasik.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Незадолго до Иванова дня вступило в силу решение Государственного суда, оставившее в силе утвержденную волостной управой Пыльтсамаа детальную планировку земельного участка Рехе в Мыхкюла. Планировку волость утвердила еще в 2017 году, и согласно ей, на территории площадью в 21 гектар должен был быть построен завод по производству рапсового масла, пишет Postimees.

Но жители окрестностей были несогласны со строительством завода на сельскохозяйственной земле, и житель Мыхкюла Малле Яаникесинг подала в суд от имени недовольных селян.

Ни в одной из инстанций Яаникесинг и ее сторонники поддержки не получили, но окончательное решение госсуд вынес только сейчас, через два года после утверждения планировки.

Построить завод в Рехе хотело паевое товарищество Farm In Productions, руководители которого тут же, с самого начала спора, похоронили все мысли о строительстве и выбрали в качестве нового места расположенную в паре десятков километров деревню Имавере. Сейчас там идут работы по подготовке к строительству.

Председатель правления Farm In Productions Марго Кууск сказал, что для них сага вокруг земли в Рехе закончилась уже давно и на эту недвижимость они больше не претендуют.

Пыльтсамааский волостной секретарь Янне Вески отмечает, что волость действительно одержала победу в суде, но спор касался конкретной детальной планировки. "Сейчас эта планировка действует, по ней здесь можно было бы построить конкретный завод, но его здесь уже не будет, однако планировку всегда можно изменить", - пояснила Вески.

Таким образом, от  процесса больше всего выиграли те, кто формально его проиграл - местные жители. "Битву мы проиграли, но войну выиграли", - не скрывал радости владелец участка земли в Мыхкюла Рейн Пыльдмаа.

Он подчеркнул, что для него и других жителей Мыхкюла это не первый спор вокруг данной недвижимости: в 2007 году одна компания хотела здесь же возвести бетонный завод, и тогда жители Мыхкюла одержали в суде победу. 

Пыльдмаа добавил, что его самого и его единомышленников устраивает лишь один вариант: чтобы на участке Рехе никогда не было ни одного промышленного предприятия. 

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