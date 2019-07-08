Открытый конкурс: жители Эстонии придумают названия для новой планеты и новой звезды

Конкурс на выбор наименований для недавно открытых экзопланет Международный астрономический союз объявил в рамках своего столетнего юбилея. Проект наименования планет носит название NameExoworlds. Помимо планеты нужно дать название звезде, вокруг которой эта планета вращается.

В конкурсе принимают участие жители ста стран мира, каждая из которых придумает название определённой планете.

Звезда XO-4 находится в созвездии Рыси и является довольно слабой: невооруженным глазом ее не увидеть, но можно разглядеть при наличии приличного любительского телескопа. Удаленность системы от Земли оценивают в 950 световых лет. Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 4,2 земного дня и находится к ней примерно в 20 раз ближе, чем Земля к Солнцу.

Масса планеты, по оценкам, равна примерно 1,4 массы Юпитера, а ее радиус - 1,25 радиуса Юпитера.

В рамках конкурса предлагать свои варианты наименования планеты и звезды могут все желающие. С критериями выбора названий можно ознакомиться на сайте Тартуской обсерватории. Там же можно предложить свой вариант с обоснованиями.

Предлагаемые имена должны быть в латинской транскрипции и могут принадлежать объектам, людям или местностям, имеющим большое и долговременное культурное, историческое или географическое значение, заслуживающее увековечивания в имени небесного объекта.

Не допускаются оскорбительные имена или имена, аналогичные или подобные уже существующим именам небесных объектов, имена с коммерческим смыслом, имена людей, которые известны своей политической, военной или религиозной деятельностью, имена людей, умерших менее века назад, имена живущих людей, названия организаций, имена домашних животных, специально придуманные имена, сокращения, имена, содержащие цифры или знаки препинания.