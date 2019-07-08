В Нарве напали на полицейского

По словам полицейских, 7 июля около 1.30 ночи полиция получила вызов в увеселительное заведение, расположенное в Нарве на улице Партизани, где находилась пьяная женщина. Стражи порядка решили доставить загулявшую даму домой, но, прибыв по адресу проживания, 49-летнеяя нарушительница отказалась выходить из полицейского автомобиля, стала агрессивной и несколько раз ударили 22-летнего патрульного.