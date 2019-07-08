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Несмотря на то, что в последнее время смартфоны Sony не пользуются такой популярностью, как, например, Samsung или Huawei, у них все же есть своя преданная клиентура, да и новые модели выпускаются регулярно. Об одной из последних новинок этого японского производителя – Xperia 10, рассказывает консультант Telia Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.

У этой новой модели, относящейся к ценовой категории «чуть дороже трехсот евро», немало конкурентов, и хотя во многом Sony им уступает, у Xperia 10 тоже есть свои козыри.

Размеры

Несомненно, главная отличительная черта смартфона Xperia и его основное преимущество перед конкурентами – это его экран и габариты в целом. Sony Xperia – достаточно компактное и узкое устройство. А это означает, что теперь телефон с диагональю экрана 6 дюймов помещается почти во все карманы и другие места хранения. И неважно, что иногда его верхняя часть остается снаружи. Это все же очень приятно, да и телефон выглядит более миниатюрным, чем можно было бы предположить, исходя из его габаритов.

Такой вытянутый дизайн обусловлен соотношением сторон экрана 21:9, которое обычно используется в кинотеатрах. Это значит, что при просмотре фильмов на телефоне изображение будет занимать весь экран. Тем не менее, нет добра без худа – у этого дизайна есть и свои недостатки. Идея сама по себе хороша, но ее воплощение местами нуждается в некоторой доработке.

Экран