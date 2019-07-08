Эстонская ученическая фирма получила признание в Европе

Предприятие Brand, которое разрабатывает и производит средства для укладки волос и ухода за волосами, предназначенные для мужчин, в течение двух дней состязалась с лучшими ученическими фирмами из 40 стран. В напряженной борьбе в итоге с незначительным перевесом победила ученическая фирма из Турции, производящая фильтры для очистки морской воды.

Керсти Лоор, директор программы Junior Achievement Eesti, отметила, что ребята из фирмы Brand выступили на невероятно высоком уровне, и произвели самое сильное впечатление на жюри своей подготовкой и командной работой. «Судьи отметили, что Brand сочетает в себе страсть и энтузиазм с великолепным исполнением задуманного, хорошей командной работой, что принесло фирме крайне положительные отзывы клиентов. Судьи также сказали, что это определенно очень перспективное предприятие с продуманной стратегией на будущее», – пояснила Лоор.

«Круто! Эмоции, полученные на конкурсе, сложно описать, – сказал участник Brand Михкель Мариуш Езерски. – Нам не пришлось ничего навязывать клиентам, они сами покупали нашу продукцию! Мы много работали весь год, усердно готовились к соревнованиям, и очень рады, что нас заметили и наградили».

Керсти Лоор добавила, что особенно примечательным результат наших ребят делает тот факт, что продукцию Brand нельзя назвать чем-то принципиально новым, но их выступление было необыкновенно сильным.

На протяжении нескольких дней конкурса ученики приняли участие в нескольких турах, продемонстрировав как различные грани своей фирмы, так и свою готовность заниматься предпринимательством. Нужно было выступить с обоснованной защитой своей идеи, рассказать о выполненном к настоящему моменту и показать результаты развития фирмы. Конкурc состоит из четырех этапов: представление отчетов о деятельности, выступление на сцене перед публикой, ответы на вопросы членов жюри, и тур у стенда, во время которого фирмы представляли свою продукцию у прилавка и продавали ее или оказывали услуги.