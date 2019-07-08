В Ида-Вирумаа собираются создать новое производство

В рамках соглашения об общих намерениях стороны договорились вместе действовать во имя реализации потенциала ветряной энергии в Вирумаа. Мощность ветряных парков Вирумаа может только за счет уже находящихся в стадии развития парков вырасти более чем семикратно, а выработка может возрасти на два тераватта в год.

По словам председателя Нарвского энергетического профсоюза Андрея Зайцева, резкое снижение количества рабочих мест в теряющей конкурентоспособность сланцевой энергетике ведет к социальной катастрофе, в чем есть и угроза для государственной безопасности. «Безработица делает человека подавленным и предубежденным. Это немалая проблема. Планируемые массовые сокращения на шахтах и электростанциях могут коснуться 6000-8000 жителей Ида-Вирумаа. Наша задача найти для этой проблемы эффективное и ориентированное на будущее решение», - сказал Зайцев.

«В Ида-Вирумаа сейчас нет подходящих рабочих мест для сокращаемых из энергосектора специалистов», - подчеркивает член правления Независимого Профсоюза Шахтеров и Энергетиков Марина Лукьянова. «Рабочие места в сланцевом секторе необходимо заменить соответствующими местами, которые помогли бы развитию региона и обеспечению местному сообществу достоинства и возможности и дальше гордиться своим родным краем и своим вкладом в производство».

По словам члена правления Eleon Олега Сынаялга, запуск местного производства ветряков в Ида-Вирумаа позволит Эстонии войти в европейскую пятерку государств с наиболее крупным производством ветряков к 2025 году, что создало бы в регионе тысячи новых рабочих мест и предложило бы подходящую занятость для сокращаемых в сланцевом секторе специалистов. «По всему миру растет спрос на электроветряки, ежегодный объем их производства оценочно составляет 100 миллиардов евро. Предприятие Eleon в Эстонии разработало инновационную запатентованную ветряную технологию, что дает возможность создать местное производство ветряков в Ида-Вирумаа», - сказал Сынаялг.

На сегодня общая мощность работающих в Вирумаа ветряных парков составляет 101 МВт - ветряной парк Пуртсе — 10 МВт, ветряной парк Виру-Нигула — 21 МВт, ветряной парк Азериару — 24 МВт, ветряной парк на нарвском золоотвале — 39 МВт, ветряной парк Кунда — 7МВт. В соответствии с соглашением создаваемые сейчас и находящиеся в различных фазах развития парки ветряков увеличат мощность местных ветряных парков более чем семикратно – до 749 МВт.

Заключившие соглашение стороны полагают, что для широкомасштабного переобучения работников энергосектора и создания производств ветряков необходимо искать возможности для привлечения средств фондов Европейского Союза, чтобы запустить производство ветряков в Ида-Вирумаа и прежде всего в Нарве.