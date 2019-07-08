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Аргентина может покинуть Южную Америку и начать выступать в зоне УЕФА

Soccer Football - Copa America Brazil 2019 - Semi Final - Brazil v Argentina - Mineirao Stadium, Belo Horizonte, Brazil - July 2, 2019 Argentina's Lionel Messi reacts REUTERS/Ueslei Marcelino

ФОТО: Ueslei Marcelino / REUTERS

Сборная Аргентины может прекратить выступление в Кубке Америки после конфликта с КОНМЕБОЛ.

По информации championat.com, Аргентинская федерация футбола получила предложение от УЕФА выступить в Лиге наций. Утверждается, что запрос из организации пришёл после того, как нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Ранее сообщалось, что Месси могут отстранить от выступлений за сборную Аргентины на два года за его высказывания.

B июне завершился первый розыгрыш Лиги наций. Победителем плей-офф соревнования стала сборная Португалии, для которой турнир был домашним. В четвёрке сильнейших также оказались команды Нидерландов, Англии и Швейцарии.

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