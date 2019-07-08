Пн, 8.07.2019
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  • Съемки на Лаагна-теэ: автобус может опаздывать на 40 минут, а в аэропорт лучше выезжать заранее

Съемки на Лаагна-теэ: автобус может опаздывать на 40 минут, а в аэропорт лучше выезжать заранее

Лаагна-теэ.

ФОТО: Sander Ilvest

В связи с предстоящими съемками на Лаагна-теэ фильма Кристофера Нолана таллиннцам и гостям столицы следует запастись временем для прибытия в аэропорт и учесть, что иногда привычный путь между Ласнамяэ и центром города на общественном транспорте будет занимать на десять-40 минут больше, сообщает Rus.ERR.

«С 10 по 14 июля, а затем с 17 до 21 июля закроется южная сторона (ведущая из центра в Ласнамяэприм. ред.) Лаагна-теэ. Северная сторона (ведущая из Ласнамяэ в центрприм. ред.) Лаагна-теэ будет открыта в среду, четверг и пятницу, в утренний час пик в сторону центра до 10:00 и с 15:30 для всех видов транспорта для выезда из центра», - рассказал руководитель отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, добавив, что в течение дня будут переставляться дорожные знаки, поэтому водители должны быть предельно внимательны.

«Что касается прибытия в аэропорт, мы советуем выезжать из дома на час раньше. Если обычно в аэропорт рекомендуют прибывать, по крайней мере, за полтора часа, то во время съемок желательно за 2,5 часа до вылета», - добавил он.

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