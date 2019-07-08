Съемки на Лаагна-теэ: автобус может опаздывать на 40 минут, а в аэропорт лучше выезжать заранее

«С 10 по 14 июля, а затем с 17 до 21 июля закроется южная сторона (ведущая из центра в Ласнамяэ – прим. ред.) Лаагна-теэ. Северная сторона (ведущая из Ласнамяэ в центр – прим. ред.) Лаагна-теэ будет открыта в среду, четверг и пятницу, в утренний час пик в сторону центра до 10:00 и с 15:30 для всех видов транспорта для выезда из центра», - рассказал руководитель отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа, добавив, что в течение дня будут переставляться дорожные знаки, поэтому водители должны быть предельно внимательны.