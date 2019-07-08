Певческий праздник посетили более 142 000 человек

На открывший в субботу празднования концерт "Учителям" по билетам или приглашениям пришли свыше 35 600 человека, а на большой концерт в воскресенье - почти 62 000 человек.

Группы поддержки праздников песни и танца составили примерно 2000 человек, больше всего в группах было медиков — более 200, а также 130 помощников из Найскодукайтсе и Кайтселийта, которые в течение недели помогли раздать 180 000 порций супа.

В XXVII празднике песни участвовало 1020 коллективов — вместе с сопровождающими они включали 32 302 человек, а в XX празднике танца участвовало 713 коллектива в общей сложности с сопровождающими 11 500 человек. На празднике народной музыки исполнителями были 74 коллектива - 800 музыкантов.

В субботу в праздничном шествии участвовало более 47 000 человек. В программе концерта открытия и главного концерта было 64 произведения, на танцевальном представлении было показаны 28 танцев, а на главном концерте праздника народной музыки было исполнено 33 произведения.