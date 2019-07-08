Картина дня: нападение на полицейского, кража национальных костюмов, молодежная банда и долги интернет-провайдера

Изуродовавшая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе

В середине июня россиянке Ольге Стебиховой вернули ее автомобиль, который нуждался в серьезном ремонте и поэтому провел в Эстонии десять месяцев. Еще 31 июля прошлого года спортивный автомобиль BMW M3 стоял во дворе мастерской Fulldrive Service в тартуском районе Ропка, а уже к утру от автомобиля остались одни обломки. Читать далее...

Интернет-провайдер хочет выйти на биржу, хотя утопает в долгах и не выплачивает зарплаты вовремя

Охочая до денег инвесторов и нацелившаяся выйти на биржу телекоммуникационная фирма Levikom задолжала как своим партнерам, так и Налогово-таможенному департаменту. Кроме того, бывшие работники жалуются, что с выплатой зарплат предприятие опаздывало порой на три недели. Читать далее...

Финские торговые центры в Таллинне: один терпит серьезные убытки, второй радуется прибыли

В прошлом году компания-владелец одного из крупнейших торговых центров Таллинна «Кристийне» потерпела убытки в размере 3,2 млн евро. В то же время торговый центр «Рокка-аль-маре» демонстрирует немалую прибыль. Читать далее...

В Таллинне из машины украли национальные костюмы

«В ночь на субботу нашу машину, стоявшую на парковке EuroPark, по адресу Юхкентали, 19, обокрали. Помимо прочего были украдены различные элементы национальной одежды», – сообщается в группе Märgatud: TALLINN'as в Facebook. Автор поста просит людей о помощи. Читать далее...

Автомобиль врезался в остановленную полицией машину

В воскресенье в Эстонии произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В остановленный полицией автомобиль врезалась другая машина. В столкновении пострадала пассажирка одной из машин, она была госпитализирована в клинику Тартуского университета. Читать далее...

Из-за съемок на Лаагна-теэ автобус может опаздывать на 40 минут, а в аэропорт лучше выезжать заранее

В связи с предстоящими съемками на Лаагна-теэ фильма Кристофера Нолана таллиннцам и гостям столицы следует запастись временем для прибытия в аэропорт и учесть, что иногда привычный путь между Ласнамяэ и центром города на общественном транспорте будет занимать на десять-40 минут больше. Читать далее...

Из-за строительства Рейди-теэ закрывается движение еще по одной улице

Сегодня в рамках продолжения строительства улицы Рейди закрывается движение на ответвлении улицы Лоотси. В начале прошлой недели был открыт перекресток улицы Уус-Садама. Читать далее...

В Нарве напали на полицейского

В ночь на воскресенье посетительница одного из увеселительных заведений Нарвы напала на сотрудника полиции. По словам полицейских, 7 июля около 1.30 ночи полиция получила вызов в увеселительное заведение, расположенное в Нарве на улице Партизани, где находилась пьяная женщина. Читать далее...

Оставленный на ночь заряжаться телефон загорелся и прожег пол