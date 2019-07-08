Картина дня: нападение на полицейского, молодежная банда и град

Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Изуродовавшая спортивный автомобиль молодежная банда безнаказанно гуляет по округе
В середине июня россиянке Ольге Стебиховой вернули ее автомобиль, который нуждался в серьезном ремонте и поэтому провел в Эстонии десять месяцев. Еще 31 июля прошлого года спортивный автомобиль BMW M3 стоял во дворе мастерской Fulldrive Service в тартуском районе Ропка, а уже к утру от автомобиля остались одни обломки. Читать далее...
Интернет-провайдер хочет выйти на биржу, хотя утопает в долгах и не выплачивает зарплаты вовремя
Охочая до денег инвесторов и нацелившаяся выйти на биржу телекоммуникационная фирма Levikom задолжала как своим партнерам, так и Налогово-таможенному департаменту. Кроме того, бывшие работники жалуются, что с выплатой зарплат предприятие опаздывало порой на три недели. Читать далее...
Финские торговые центры в Таллинне: один терпит серьезные убытки, второй радуется прибыли
В прошлом году компания-владелец одного из крупнейших торговых центров Таллинна «Кристийне» потерпела убытки в размере 3,2 млн евро. В то же время торговый центр «Рокка-аль-маре» демонстрирует немалую прибыль. Читать далее...
Фото и видео: на Эстонию обрушился град, садоводы в ужасе
Сегодня во многих регионах Эстонии идет град, особенно он огорчает владельцев садов, которые переживает как из-за предметов домашнего обихода, так и из-за растений, которые беззащитны перед этим природным явлением. Читайте далее...
В Таллинне из машины украли национальные костюмы
«В ночь на субботу нашу машину, стоявшую на парковке EuroPark, по адресу Юхкентали, 19, обокрали. Помимо прочего были украдены различные элементы национальной одежды», – сообщается в группе Märgatud: TALLINN'as в Facebook. Автор поста просит людей о помощи. Читать далее...
Автомобиль врезался в остановленную полицией машину
В воскресенье в Эстонии произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В остановленный полицией автомобиль врезалась другая машина. В столкновении пострадала пассажирка одной из машин, она была госпитализирована в клинику Тартуского университета. Читать далее...
Из-за съемок на Лаагна-теэ автобус может опаздывать на 40 минут, а в аэропорт лучше выезжать заранее
В связи с предстоящими съемками на Лаагна-теэ фильма Кристофера Нолана таллиннцам и гостям столицы следует запастись временем для прибытия в аэропорт и учесть, что иногда привычный путь между Ласнамяэ и центром города на общественном транспорте будет занимать на десять-40 минут больше. Читать далее...
Из-за строительства Рейди-теэ закрывается движение еще по одной улице
Сегодня в рамках продолжения строительства улицы Рейди закрывается движение на ответвлении улицы Лоотси. В начале прошлой недели был открыт перекресток улицы Уус-Садама. Читать далее...
В Нарве напали на полицейского
В ночь на воскресенье посетительница одного из увеселительных заведений Нарвы напала на сотрудника полиции. По словам полицейских, 7 июля около 1.30 ночи полиция получила вызов в увеселительное заведение, расположенное в Нарве на улице Партизани, где находилась пьяная женщина. Читать далее...
Оставленный на ночь заряжаться телефон загорелся и прожег пол
Недавно Rus.Postimees уже писал о 11-летнем мальчике из Великобритании, который оставил на ночь свой планшет заряжаться на кровати. В итоге аккумулятор нагрелся и прожег постельное белье и матрас до пружин. Однако в Salva Kindlustus утверждают, что такие случаи не единичные, и фирме приходилось сталкиваться с подобным и в Эстонии. Читать далее...
Слишком страшно! Facebook ограничил публикацию эстонских спасателей
Грим и муляжи травм, использованные во время обучения оказанию первой помощи морских спасателей Эстонии, по мнению Facebook, переходят границы дозволенного. Читайте далее...
Жительница Ласнамяэ неделю мучила собаку с открытым переломом лапы
Спасатели животных - Loomapäästegrupp MTÜ – поделились на своей странице в Facebook историей попавшей под машину крошечной Шарлотты, хозяйка которой от собачки отказалась. Теперь требуется помощь добрых людей, чтобы помочь Шарлотте двигаться без боли. Читайте далее...
В Латвии акцизный налог на крепкий алкоголь снизили до марта 2020 года
Сегодня Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону об акцизном налоге, снизив ставку акциза на крепкий алкоголь на 15%. Читайте далее...
Фото: в Таллинне замечено около 30 автомобилей Ferrari
Читатель отправил в редакцию Kuuuurija фотографии, сделанные в районе Таллиннского порта. На них изображены грузовики, перевозившие Ferrari. Читайте далее...
Украинский телеканал из-за намерения провести телемост с РФ обвинили в госизмене
Генеральная прокуратура в Киеве начала уголовное производство в отношении украинского телеканала NewsOne, намеревавшегося провести телемост с находящимися под санкциями российскими коллегами. Руководство канала подозревают в "покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", заявил в понедельник, 8 июля, в Facebook генпрокурор Юрий Луценко. Читайте далее...
Город Таллинн: доставить 80 000 человек домой на общественном транспорте было невозможно
Город и полиция решали транспортные проблемы, вызванные Певческим праздником, в интересах безопасности его участников. Читайте далее...
Три пьяных грибника потеряли в лесу друга: история приняла неожиданный оборот
В Вярска три грибника отправились в лес и потеряли там своего друга, с помощью полиции пропавшего мужчину нашли в 23 километрах от леса - он отсыпался у себя дома после пьянки. Читайте далее...
Погранохрана запретила въезд в страну 13 гражданам Украины
В конце прошлой недели погранохрана запретила въезд в страну 13 гражданам Украины. Читайте далее...
Кылварт - Лукасу: на Певческом поле никогда не будет небоскребов
Прозвучавшие вчера на Певческом празднике высказывания министра культуры Тыниса Лукаса о том, что на Певческом поле якобы планируется строительство многоэтажных зданий, являются беспочвенными, заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт, подчеркнув, что на Певческом поле никогда не будет небоскребов. Читайте далее...
Житель Эстонии, покупавший алкоголь для несовершеннолетних, предстанет перед судом
На Сааремаа возбуждено уголовное дело в отношении мужчину, который несколько раз покупал алкоголь несовершеннолетним. Читайте далее...
Фото: полиции пришлось вмешаться в спор хозяина квартиры и арендаторов
Сегодня около шести часов вечера в полицию сообщили, что у арендодателя и пятерых арендаторов были разногласия. Читайте далее...