Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud

На устройстве с бета-версиями iOS, iPadOS или macOS, вы увидите новое всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы войти в систему, используя свой Apple ID с биометрическими данными, — сообщает 9to5mac.

В компании считают, что вход с использованием Face ID и Touch ID на iCloud проще и безопаснее, чем ввод данных вручную.