Пн, 8.07.2019
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Apple начала тестировать биометрическую авторизацию для iCloud

Логотип Apple. Иллюстративное фото.

ФОТО: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

Браузерная версия облачного сервиса iCloud будет поддерживать биометрическую авторизацию через Face ID или Touch ID. Эта возможность появится в будущих версиях операционных систем компании, сообщает News.ru

На устройстве с бета-версиями iOS, iPadOS или macOS, вы увидите новое всплывающее окно с вопросом, хотите ли вы войти в систему, используя свой Apple ID с биометрическими данными, — сообщает 9to5mac.

В компании считают, что вход с использованием Face ID и Touch ID на iCloud проще и безопаснее, чем ввод данных вручную.

Как писал News.ru, Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков. Пользователи обнаружили в ней новую особенность для FaceTime, которая решает проблемы со зрительным контактом. В большинстве случаев при видеозвонках пользователи смотрят на человека в дисплее, из-за чего создается впечатление, что их взгляд направлен в сторону. Новая функция FaceTime Attention Correction должна исправить эту ситуации.

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