Слишком страшно! Facebook ограничил публикацию эстонских спасателей

Социальная сеть Facebook наложила на публикацию Эстонских добровольных спасателей на море и озерах предупреждающий фильтр, поскольку фотографии с обучения первой медицинской помощи посчитали слишком жестокими, сообщил проводивший учения инструктор Танель Матси.

После предупреждения Матси удалил фотографии из соцсети, и вместо них размезместил обзорное видео.

«Мы проводили с членами Лууньяского общества спасения на реке обучение первой степени, в программу которого входит и первая медицинская помощь», - объяснил Матси. В ходе обучения используются грим и имитирующие повреждения муляжи. Некоторые из них настолько правдоподобны, что изображающие пострадавших добровольцы становятся похожи на героев из фильмов ужасов.

Муляж, представляющий травму лица ФОТО: Tanel Matsi

Преподаватель первой медицинской помощи Красного креста и Эстонского общества спасения на море и озерах Кайди Фростоставец говорит, что правдоподобные муляжи помогают людям понять, готовы ли они к оказанию первой помощи.

«Когда сидишь в аудитории, может показаться, что научился оказывать первую помощь. Но, картина, похожая на реальное повреждение, кого-то может выбить из колеи», - объяснила Фростоставец необходимость использования муляжей и грима.

Муляж, имитирующий повреждение стеклом ФОТО: Tanel Matsi