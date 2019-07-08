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Слишком страшно! Facebook ограничил публикацию эстонских спасателей
Грим и муляжи травм, использованные во время обучения оказанию первой помощи морских спасателей Эстонии, по мнению Facebook, переходят границы дозволенного, пишет Postimees.
Социальная сеть Facebook наложила на публикацию Эстонских добровольных спасателей на море и озерах предупреждающий фильтр, поскольку фотографии с обучения первой медицинской помощи посчитали слишком жестокими, сообщил проводивший учения инструктор Танель Матси.
После предупреждения Матси удалил фотографии из соцсети, и вместо них размезместил обзорное видео.
«Мы проводили с членами Лууньяского общества спасения на реке обучение первой степени, в программу которого входит и первая медицинская помощь», - объяснил Матси. В ходе обучения используются грим и имитирующие повреждения муляжи. Некоторые из них настолько правдоподобны, что изображающие пострадавших добровольцы становятся похожи на героев из фильмов ужасов.
Преподаватель первой медицинской помощи Красного креста и Эстонского общества спасения на море и озерах Кайди Фростоставец говорит, что правдоподобные муляжи помогают людям понять, готовы ли они к оказанию первой помощи.
«Когда сидишь в аудитории, может показаться, что научился оказывать первую помощь. Но, картина, похожая на реальное повреждение, кого-то может выбить из колеи», - объяснила Фростоставец необходимость использования муляжей и грима.
Муляжи достались спасателям из коллекции средств обучения шведских спасателей, делать грим Фростоставец научилась во время обучения первой помощи в Красном кресте.