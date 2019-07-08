До сих пор самым крупным наказанием за ненадлежащее обращение с личными данными в Британии был штраф в 500 тыс. фунтов, наложенный на Facebook после скандала с компанией Cambridge Analytica.

Что говорят пассажиры British Airways?

В откликах на новость о рекордном штрафе BA на странице Би-би-си в "Фейсбуке" сочувствие авиакомпании высказывают немногие.

"Мою кредитку склонировали хакеры, спасибо BA, и передо мной не извинились и не предложили никакой компенсации", - гласит один из самых популярных комментариев.

"Очень доволен. Они отменили нашу поездку в отпуск, когда мы сидели в самолете из-за ужасной IT-системы".

Другие британские читатели замечают, что штраф BA будет переложен на плечи пассажиров за счет повышения цен.

У авиакомпании есть неделя, чтобы опротестовать штраф.