За небрежное обращение с персональными данными клиентов британская авиакомпания British Airways оштрафована на рекордную сумму в 183 млн фунтов стерлингов (229 млн долларов США).
Это первый случай применения нового законодательства о защите персональных данных и самый большой штраф за допуск утечки данных клиентов в истории Великобритании.
В сентябре 2018 года хакеры украли данные о 380 тыс. транзакций на сайте British Airways, получив номера и CVV-коды банковских карт клентов. Тогда компания заявила, что стала жертвой злонамеренной, изобретательной и преступной хакерской атаки и обещала возместить клиентам понесенный ими ущерб.
8 июля британское правительственное агентство по защите информации выписало BA штраф в размере 1,5% годового оборота компании, взятого за 2017 год. По недавно вступившему в силу закону о регулировании всеобщей защиты информации штраф мог быть и намного больше - до 4%.
Авиакомпания заявила, что удивлена и разочарована решением британского правительственного агентства. Однако комиссар по защите информации Элизабет Денем сослалась на ясные требования закона: "Если вам доверили персональную информацию, вы должны ее беречь. Если организация не может защитить данные от утечки, потери или кражи, это не просто неудобство".