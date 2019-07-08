Пн, 8.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • Крупнейший антидопинговый рейд в истории: конфисковано свыше трех миллионов доз запрещенных веществ

Крупнейший антидопинговый рейд в истории: конфисковано свыше трех миллионов доз запрещенных веществ

Europoli peakorter.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

33 государства, ВАДА, Europol и прочие силовые и общественные структуры провели в рамках проекта "Вирбус" масштабный рейд по предотвращению распространения допинга и обнаружения нарколабораторий, передает Postimees.

Как сообщил Europol, проведение операции было связано со все возрастающим употреблением допинга среди спортсменов, а также расширяющийся деятельностью подпольных допинг-лабораторий. Всего в различных государствах Европы было обнаружено и ликвидировано девять таких лабораторий и в руки европолицейских попало 24 тонных стероидных порошков. Кроме лабораторий сотрудники Европейской полиции пресекли деятельность 17 организованных преступных сообществ, занимавшихся сбытом данных веществ, задержаны 234 подозреваемых.

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