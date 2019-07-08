Крупнейший антидопинговый рейд в истории: конфисковано свыше трех миллионов доз запрещенных веществ

Как сообщил Europol, проведение операции было связано со все возрастающим употреблением допинга среди спортсменов, а также расширяющийся деятельностью подпольных допинг-лабораторий. Всего в различных государствах Европы было обнаружено и ликвидировано девять таких лабораторий и в руки европолицейских попало 24 тонных стероидных порошков. Кроме лабораторий сотрудники Европейской полиции пресекли деятельность 17 организованных преступных сообществ, занимавшихся сбытом данных веществ, задержаны 234 подозреваемых.