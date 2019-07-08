Позволят ли пересечь границу на лизинговом автомобиле, зависит от настроения российских чиновников

С 8 июля граждане Эстонии могут ходатайствовать о получении многократных туристических виз в Россию на срок до полугода, но при пересечении границы на лизинговом автомобиле до сих пор нельзя предсказать, придется платить за него залог или нет, пишет rus.err.ee.