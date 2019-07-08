Рабочие места в Ида-Вирумаа надуют ветром

В финале встречи с журналистами Андрей Зайцев (НЭП) и Марина Лукьянова (НПШЭ) подписали соглашение об общих намерениях, целью которого является запуск местного производства ветряков в Ида-Вирумаа. От другой стороны подписи под соглашением поставили Олег Сынаялг (член правления Eleon AS), Андрес Сынаялг (член правления Eleon Green OÜ) и Ханс Тейв (член правления Союза ветряных технологий). Целью сотрудничества является предотвращение социальной катастрофы, которую может спровоцировать снижение роли сланцевой промышленности, а также возможность предложить энергетикам и шахтерам достойное и отвечающее их навыкам будущее в промышленной сфере восстанавливаемой энергетики.

«Безработица делает человека подавленным и предубежденным. Это большая проблема, - говорит Андрей Зайцев. - Планирующиеся массовые сокращения на шахтах и электростанциях могут коснуться 6000-8000 жителей Ида-Вирумаа. Наша задача найти для этой проблемы эффективное и ориентированное на будущее решение».

«В Ида-Вирумаа сейчас нет подходящих рабочих мест для сокращающихся в энергосекторе специалистов, - признает Марина Лукьянова. - Рабочие места в сланцевом секторе необходимо заменить соответствующими местами, которые помогли бы развитию региона и обеспечили бы местному сообществу достоинство и возможность и дальше гордиться своим родным краем и своим вкладом в производство».

«Запуск местного производства ветряков в Ида-Вирумаа позволит Эстонии войти в европейскую пятерку государств с наиболее крупным производством ветряков к 2025 году, что создало бы в регионе тысячи новых рабочих мест и предложило бы подходящую занятость для сокращаемых в сланцевом секторе специалистов, - был оптимистически настроен бизнесмен Олег Сынаялг. - По всему миру растет спрос на электроветряки, ежегодный объем их производства составляет около 100 миллиардов евро. Предприятие Eleon в Эстонии разработало инновационную запатентованную ветряную технологию, что дает возможность создать местное производство ветряков в Ида-Вирумаа».

Заключившие соглашение стороны находят, что для широкомасштабного переобучения работников энергосектора и создания производств необходимо искать возможности для привлечения средств фондов Европейского Союза, чтобы запустить производство ветряков в Ида-Вирумаа, и, прежде всего, в Нарве.

Также в рамках соглашения Министерству обороны будет предложено изыскать решение проблем, связанных с обороноспособностью, с помощью средств ЕС, НАТО и поступлений от продажи квот СО2.

В ответах на вопросы журналистов звучали оптимистические цифры, было упомянуто 8000 новых рабочих мест, в целом для Ида-Вирумаа связанных с производством и обслуживанием в сфере ветряной энергетики. На первом этапе, уже при наличии необходимого оборудования, запланирована аренда производственных площадей в Нарве. В дальнейшем в стратегии представителей приходящего в Ида-Вирумаа ветряного бизнеса запланировано появление нового предприятия для производства энергии в регионе.