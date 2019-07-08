Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны России, говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе также отмечается, что Евкурову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
До настоящего времени министру обороны было позволено иметь не более 11 заместителей, и все эти должности уже заняты. Однако одновременно с указом о назначении Евкурова вышел указ, расширяющий число заместителей министра обороны до 12.
«Евкуров - боевой генерал, человек заслуженный. У него немало врагов, несколько лет назад на него было совершено покушение. Поэтому после ухода с должности руководителя Ингушетии ему необходимо было обеспечить охрану и специальный транспорт. В случае с Минобороны, все это для заместителя министра может быть обеспечено», - сказал Би-би-си федеральный чиновник, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать в СМИ кадровые назначения в Минобороны.
24 июня Евкуров объявил, что добровольно оставляет пост главы Ингушетии. В своем заявлении он пожаловался на разобщенность народа и на отсутствие единства в обществе.