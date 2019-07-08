Фото: в Таллинне замечено около 30 автомобилей Ferrari

Читатель отправил в редакцию Kuuuurija фотографии, сделанные в районе Таллиннского порта. На них изображены грузовики, перевозившие Ferrari.
В общей сложности на улицах столицы было замечено четыре грузовика, перевозивших различные модели Ferrari. На них было погружено минимум 28 дорогостоящих автомобилей. С учетом того, что в среднем цена такого автомобиля может достигать около 100 000 евро, речь действительно идет о по-настоящему ценном грузе.
Kuuuurija не знает, почему Ferrari передвигались по Таллинну. Дорогие читатели, если вы располагаете информацией на этот счет, пишите по адресу электронной почты vihje@kuuuurija.ee.