Фото: в Таллинне замечено около 30 автомобилей Ferrari

В общей сложности на улицах столицы было замечено четыре грузовика, перевозивших различные модели Ferrari. На них было погружено минимум 28 дорогостоящих автомобилей. С учетом того, что в среднем цена такого автомобиля может достигать около 100 000 евро, речь действительно идет о по-настоящему ценном грузе.