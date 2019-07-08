Пн, 8.07.2019
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  • Город Таллинн: доставить 80 000 человек домой на общественном транспорте было невозможно

Город Таллинн: доставить 80 000 человек домой на общественном транспорте было невозможно

Общественный транспорт.

ФОТО: Joakim Klementi / Postimees / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Город и полиция решали транспортные проблемы, вызванные Певческим праздником, в интересах безопасности его участников.

Певческий праздник в этом году посетили более 100 тысяч человек за два дня, а 80 тысяч из них были потенциальными пользователями общественного транспорта. Из сообщения от горупавы следует, что транспортировка такого числа людей посредством городского транспорта была невозможна и это не стало ни для кого неожиданностью.

По словам руководителя Таллиннского департамента транспорта Андрес Харьо, чтобы облегчить ситуацию, город в ночь на воскресенье продлил время работы общественного транспорта, курсирующего на основных направлениях, также на маршруты были выпущены трамваи большей вместительности. Дополнительные автобусы стали лучшим решением в данной ситуации, считает Харьо.

В интересах безопасности участников и зрителей, покидавших Певческое поле, было принято закрыть движение до тех пор, пока дороги не освободятся. Поэтому дорожное движение, в том числе и для общественного транспорта, на Нарвском шоссе было закрыто более часа.

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