Город Таллинн: доставить 80 000 человек домой на общественном транспорте было невозможно

Певческий праздник в этом году посетили более 100 тысяч человек за два дня, а 80 тысяч из них были потенциальными пользователями общественного транспорта. Из сообщения от горупавы следует, что транспортировка такого числа людей посредством городского транспорта была невозможна и это не стало ни для кого неожиданностью.

По словам руководителя Таллиннского департамента транспорта Андрес Харьо, чтобы облегчить ситуацию, город в ночь на воскресенье продлил время работы общественного транспорта, курсирующего на основных направлениях, также на маршруты были выпущены трамваи большей вместительности. Дополнительные автобусы стали лучшим решением в данной ситуации, считает Харьо.