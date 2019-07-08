Юнкеру не удалось заблокировать кандидатуру Симсон

Прежде, чем Симсон получит кабинет в доме Берлаймонта в Европейском квартале Брюсселя, она должна пройти слушание в Европейском парламенте. Одним из возможных вариантов для этого является предстоящая неделя, когда европейский парламент соберется на пленарном заседании в Страсбурге.

Решение о том, что Эстония и Румыния, находящаяся в похожей ситуации, имеют право отправить Симсон и Иоана Мирчу Пашку вместо покидающих Европарламент комиссаров Андруса Ансипа и Корины Крецу, сегодня принял Федеральный совет министров по социальным вопросам, где Эстонию представлял Танель Кийк.

Аргументом за то, чтобы отправлять комиссара в Брюссель служит и тот факт, что каждая страна имеет право быть представленной в Европейской комиссии. Кроме того, присутствие в Брюсселе до образования нового состава Европейской комиссии помогает людям познакомиться с городом и, возможно, получить лучший портфель в следующей комиссии.