Три пьяных грибника потеряли в лесу друга: история приняла неожиданный оборот

«Нам сообщили, что в Вярска трое мужчин отправились по грибы в обнимку с бутылкой водки. Хлебнув спиртного, все разошлись в разных направлениях, но вдруг обнаружили, что один пропал. И потерялся, конечно, тот, кто никогда раньше не бывал в этом лесу. Они издалека слышали его крики, но за несколько часов не смогли его найти. Тогда они позвонили в экстренные службы», - написано в посте Лыунаской префектуры.

Патруль отправили прочесывать приграничную зону, а полицейские отправились проверять жилье мужчины на случай, если он туда добрался.

«На месте выяснилось, что заблудившийся в лесу пьяный мужчина уже несколько часов спал дома на диване. Ему повезло, после долгих поисков, которые не принесли результата, он встретил двух грибников, посадивших пьяного мужчину к себе в машину и благополучно доставивших его домой из Вярска в Ряпина. Уставший мужчина совсем забыл о друзьях, которые не один час искали его в лесу», - описала полиция произошедшее.

И хотя история закончилась удачно для всех участников, полиция знает, что все могло кончиться трагедией. Лыунаская префектура напоминает, что направляясь в лес, не стоит слишком рисковать.

«Промилле сбивает вас с пути, и рядом не всегда оказываются те, кто покажут вам дорогу или подвезут домой на своей машине», - написано в публикации.