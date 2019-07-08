Большое мусорное пятно уменьшили на 40 тонн пластикового мусора

Большим тихоокеанским мусорным пятном называют скопление антропогенного мусора в северной части океана, который принесли воды Северо-Тихоокеанской системы течений. Его точный размер не известен, по некоторым оценкам пятно достигает площади как минимум 700 тысяч квадратных километров, это площадь Чукотского автономного округа или двух Германий. Предположительно, бóльшая часть мусора в нем это буи, рыболовные сети, леска и мусор, который выбрасывают с рыболовецких и транспортных судов, а также в портах и доках, а также мусор, который приносят впадающие в океан реки. По оценкам американских океанографов, концентрация микропластика в тихоокеанском пятне за предыдущие 40 лет выросла в 100 раз.

Существование пятна было предсказано в 1988 году, а десятилетием позже его обнаружил океанограф Чарльз Мур. Экологи и океанографы начали исследовать его в конце 2000-х годов. В 2009 неправительственная организация Ocean Voyages Institute, которая базируется в Калифорнии, основала проект Кейсей (Project Kaisei) по исследованию и очистке тихоокеанского мусорного пятна. Участники проекта провели в 2009-2012 годах несколько исследовательских экспедиций к пятну, а в 2019 году отправились туда на грузовом судне собирать мусор.

Экспедиция началась в мае и продолжалась 25 дней. За это время ее участники собрали в пятне 40 тонн мусора, в том числе пять тонн выброшенных и потерянных рыболовных сетей. Такие сети представляют собой особую опасность, так как в них запутываются морские животные, а также иногда их глотают. Так, ученые подсчитали, что с 2002 по 2010 год в брошенных и потерянных сетях только в водах штата Вашингтон оказалось 32 тысячи морских животных. Предположительно, потерянные или брошенные сети составляют около 10 процентов (640 тысяч тонн) плавающего в море пластика.

Определить местоположение пластика в пятне участникам экспедиции помогли спутниковые снимки и съемка с дронов. В следующем году Project Kaisei планирует провести уже трехмесячную экспедицию к пятну и не на одном судне, а на нескольких. Одно из них планируется оснастить сетью для ловли мусора.