Россия построит еще 200 самолетов Sukhoi Superjet 100

По его словам, спрос на первый пассажирский самолет, который был разработан в России со времен Советского Союза, по-прежнему высок и производственные планы остаются неизменными. "Катастрофа не затронула наших клиентов: ни потенциальных, ни тех, у кого уже есть контракт", - отметил министр. Точных сроков производства 200 машин Мантуров не назвал.

Россия выделила на разработку и запуск Sukhoj Superjet 100 в производства два миллиарда долларов, напоминает Reuters. Он эксплуатируется с 2011 года.

Крупным заказчиком самолета остается авиакомпания "Аэрофлот". Несмотря на аварию в Шереметьево, ее руководство решило не отказываться от приобретения 100 новых Sukhoi Superjet-100. Об этом в июне заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. Еще одним заказчиком выступила тайская Thai Airlines, подписавшая контракт на 6 машин.