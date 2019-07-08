В конце прошлой недели погранохрана запретила въезд в страну 13 гражданам Украины.
В пятницу пограничники задержали в Таллиннском аэропорту шестерых прибывших из Киева граждан Украины, передала Пыхьяская префектура. У женщин 1979, 1991 и 1992 года рождения и мужчин 1975, 1991 и 1992 года рождения не было необходимых документов, а также достаточного количества денег, соответствующего цели поездки.
Погранохрана составила запрет на выезд, в ожидании первой возможности покинуть страну они остались в закрытой транзитной зоне аэропорта.
В тот же день погранохрана задержала в Таллиннском аэропорту гражданку Украины 1992 года рождения, прибывшую авиарейсом из Киева. У женщины отсутствовали необходимые документы и достаточное количество денег, оправдывающее цель поездки. Погранохрана составила запрет на выезд, в ожидании первой возможности покинуть страну женщина осталась в закрытой транзитной зоне аэропорта.
В воскресенье пограничники задержали в Таллиннском аэропорту шестерых граждан Украины, прибывших из Киева. У мужчин 1996, 1997, 1979, 1982 и 1994 года рождения и женщины 1997 года рождения не было необходимых документов, а также достаточного количества денег, соответствующего цели поездки. Погранохрана составила запрет на выезд, в ожидании первой возможности покинуть страну они остались в нешенгенской зоне аэропорта.