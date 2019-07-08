Кылварт - Лукасу: на Певческом поле никогда не будет небоскребов

В частности, Лукас сказал: «Здесь, на Певческом поле, и в его окрестностях нет места больше для высотных жилых домов или других зданий. Если понадобится, мы снова споем «Остановите Ласнамяэ!».

«Мы не располагаем информацией о планируемом строительстве жилых многоэтажек на Певческом поле, и я не знаю, где министр ее взял», – прокомментировал тему мэр Михаил Кылварт.

«Таллинн в сотрудничестве с государством отремонтировал Певческую эстраду и радиобашню, привел в порядок прилегающую территорию, а также продолжит развитие Певческого поля. Цель Таллинна – расширить с помощью детальной планировки территорию Певческого поля. Для этого город будет ходатайствовать о переведении в собственность Таллинна принадлежащих государству участков земли», – разъяснил Кылварт.

По словам Кылварта, он согласен с тем, что жилищное строительство вокруг Певческого поля должно быть ограничено. Он добавил, что в курсе проекта развития недвижимости на территории Выставочного центра, однако этот проект не оказывает прямого влияния на происходящее на Певческом поле.

«Если министр действительно беспокоится об увеличении вместимости Певческого поля, для этого есть много возможностей – от установки скамеек до строительства трибун», – добавил Кылварт.