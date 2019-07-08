Житель Эстонии, покупавший алкоголь для несовершеннолетних, предстанет перед судом

На Сааремаа возбуждено уголовное дело в отношении мужчину, который несколько раз покупал алкоголь несовершеннолетним, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
Пресс-секретарь Ляэнаской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сказала, что уголовное дело было возбуждено в конце прошлой недели по статье предусматривающей систематическую покупку и продажу алкоголя несовершеннолетнему.
«Еще рано вдаваться в детали, мотивы поступка будут выяснены в ходе расследования. На основании этой статьи в течение последних пяти лет на Сааремаа никто не был признан виновным», - сказала Рейнхольд изданию Saarte Hääl.
Руководитель полицейского участка Курессааре Райнер Антсаар сказал, что мужчина покупал алкоголь для несовершеннолетних уже три раза в этом году. За это можно получить до года тюремного заключения.