Житель Эстонии, покупавший алкоголь для несовершеннолетних, предстанет перед судом

Пресс-секретарь Ляэнаской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сказала, что уголовное дело было возбуждено в конце прошлой недели по статье предусматривающей систематическую покупку и продажу алкоголя несовершеннолетнему.

«Еще рано вдаваться в детали, мотивы поступка будут выяснены в ходе расследования. На основании этой статьи в течение последних пяти лет на Сааремаа никто не был признан виновным», - сказала Рейнхольд изданию Saarte Hääl.