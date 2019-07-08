Миллиардера из США обвинили в сексуальной торговле несовершеннолетними

На специально созванной пресс-конференции прокурор Джеффри Берман заявил, что будет просить суд об аресте обвиняемого и помещении его под стражу до судебного разбирательства. Он сказал, что попросит, чтобы Эпштейн был задержан до суда. "Мы считаем, что весьма велик риск побега подозреваемого. У него огромное состояние, а выдвинутые против него обвинения очень серьезны", - указал прокурор.

По словам Бермана, между 2002 и 2005 годами Эпштейн сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. При этом некоторые из девочек были в возрасте 14 лет и "особенно уязвимы для эксплуатации", сказал он, добавив, что Эпштейн "хорошо знал: многие из жертв были несовершеннолетними".

Прокурор также заявил, что девушкам платили сотни долларов наличными за совершение половых актов и вербовку других девушек. Берман также заявил, что во время обыска, проведенного в особняке Эпштейна на Манхэттене, были обнаружены фотографии обнаженных девочек, которые выглядят как несовершеннолетние. Правоохранители призвали других женщин, ставших жертвами Эпштейна, дать показания в суде.

Джеффри Эпштейн был участником громкого судебного процесса в 2007–2008 годах. Его обвиняли в растлении несовершеннолетних: следствие установило, что Эпштейн платил сорока несовершеннолетним девушкам за то, чтобы они делали ему массаж в обнаженном виде в его доме во Флориде. По утверждению обвинения, в ряде случаев этот массаж сопровождался действиями сексуального характера, к которым Эпштейн склонял несовершеннолетних. Как минимум один случай классифицируется как изнасилование. По информации американского телеканала NBC, некоторые жертвы были младше 14 лет.

Тогда Эпштейн заключил соглашение с прокуратурой, признав себя виновным. Это позволило ему избежать возможного наказания в виде пожизненного заключения и вместо этого провести в тюрьме всего 13 месяцев. При этом его обязали занести себя в находящийся в открытом доступе в интернете, список лиц, обвиняемых в США в совершении сексуальных преступлений.