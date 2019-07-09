Кристина Каллас: в ближайшем будущем такое приглашение, обращенное к русским, не прозвучит

Певческий праздник вновь породил дискуссию на тему «В одной ли стране мы живем?»
В студии Rus.Postimees высказала свое мнение эксперт в области образования и интеграции, лидер партии "Ээсти 200" Кристина Каллас.
Фрагмент беседы:
– Призыв министра культуры «Остановите Ласнамяэ!», прозвучавший в контексте строительства высоток в окрестностях Певческого поля, был воспринят неоднозначно. Насколько такие высказывания способствуют сплочению общества?
– Надеюсь, что министр действовал импульсивно и не предвидел, какой резонанс вызовет озвученный им призыв.
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно.
Теперь же многие из присутствующих на празднике задумались: а что он хотел этим сказать? Конечно, высказывание можно интерпретировать как протест против строительства высоток.
Однако, возможна и иная интерпретация. Фраза «Остановите Ласнамяэ!» прозвучала как призыв к русским не приходить на Певческое поле.
По-моему, министр Лукас выразился неудачно и многим было обидно это слышать.
– Уместно ли, пусть даже иносказательно, призывать общество к расколу?
– В прозвучавшем призыве нет ничего позитивного.
– По оценке мэра Таллинна Миахила Кылварта, высказанная Лукасом фраза «Остановите Ласнамяэ!» может вызвать у 117 000 жителей района логичный вопрос: кому нужно такое противостояние? Так кому же?
– Мы опять возвращаемся к вопросу разыгрывания русской карты в эстонской политике.
Такая карта обычно используется в моменты эмоционального подъема эстонцев – с целью сплочения нации против общего врага (то есть, русских). Вряд ли Лукас отдавал себе в этом отчет в тот момент.
К сплочению общества это точно не ведет. Это прозвучало диссонансом на Певческом празднике, который всегда помогал именно сплочению общества.
Думаю, что прав Кылварт, который полагает, что этот призыв может стать сигналом для русских не приходить на Певческое поле, потому что это якобы не их праздник.
А выгодно это тем партиям, чей электорат – националистически настроенные эстонцы. И хотя мы знаем из исследований, что радикально настроенных эстонцев – не более 10-15%, этого достаточно для того, чтобы выиграть выборы или преодолеть избирательный порог. И политики очень четко просчитывают свой электорат.
– Где важнее поставить акцент, в том числе Минкульту: на слове «остановить» или «пригласить» Ласнамяэ?
– Естественно, нужно пригласить Ласнамяэ! Для будущей Эстонии вариант «Остановите Ласнамяэ!» или «Держите его подальше от Эстонии!» - это не выход. Сильного демократического общества так не построить. И не создать сильной экономики.
– Не пора ли открыто пригласить местных неэстонцев на этот праздник?
– Пригласить русских на Певческий праздник – это было бы мудро.
Понимаю, к каким эмоциям это может привести радикально настроенных эстонцев, но политики должны вести себя как государственные мужи, лидеры своего народа, а не электората.
– Прозвучит ли такое приглашение когда-нибудь?
– Хотелось бы быть оптимисткой, но приходится оставаться реалисткой. Боюсь, что в ближайшем будущем такое приглашение не прозвучит.
Националистические настроения при нынешнем правительстве продолжают усиливаться.
– Так, может, поэтому местные русские и не чувствуют себя сопричастными этому празднику?
– Одна из причин действительно кроется в том, что они туда специально не приглашены. Этот праздник очень четко формулируется как праздник для эстонцев.
В итоге получается, что это не государственный праздник, а национально-культурное событие.
Еще одна причина – в том, что наши дети до сих пор не учатся вместе, поэтому и общие праздники они не будут справлять вместе. А «чужих» не приглашают на «свои» праздники.
Разделенность нашего общества, которая закладывается уже с детства, никак не способствуют тому, чтобы через несколько лет – к следующему Певческому празднику – мы перестали размышлять на тему сопричастности русских к этому празднику.
– Насколько эстонцы готовы видеть на своем празднике местных русских?
– Трудный вопрос. Сколько эстонцев – столько и мнений.
Думаю, что услышать русскую песню на Певческом празднике готовы далеко не все эстонцы. Большинство их них придерживаются мнения, что русская песня была бы там неуместна.
Вопрос, скорее, заключается в том, какая русская песня могла бы прозвучать?
Это не может быть русская песня из России. Для большинства эстонцев неприемлема «Катюша» или «Подмосковные вечера».
В Эстонии есть много местных русских композиторов, которые могли бы создать свою песню для Певческого праздника. Достаточно сделать соответствующий призыв.
– А кто должен выйти с таким призывом?
– Команда организаторов следующего праздника приступит к работе уже через два года, куда можно было бы включить и представителей русскоязычной творческой интеллигенции...
– Можно было бы. А почему этого до сих пор не случилось?
– Все беды – от разделенности нашего общества. Эстонцы это делают не со зла, им просто в голову не приходит мысль включить в команду организаторов русских. Они зачастую даже не знают, где их найти.
– Может быть, инициатива должна идти сверху – из того же Минкульта?
– Это сразу было бы воспринято как политический шаг и привело бы к негативному результату. Такое сотрудничество нужно обсуждать на уровне художественных руководителей и деятелей культуры.
– То есть, призвать наверху остановить Ласнамяэ можно, а пригласить русских на праздник нельзя?
– Другие политические партии тут же атакуют политика, вышедшего с такой инициативой.
Подробнее - в видео!
- Призыв министра культуры Тыниса Лукаса ("Отечество") «Остановите Ласнамяэ!», прозвучавший в контексте строительства высоток в окрестностях Певческого поля, был воспринят неоднозначно. Насколько такие высказывания способствуют сплочению общества?
- По оценке мэра Таллинна Михаила Кылварта ("Центристская партия"), высказанная Лукасом под сводами Певческой эстрады фраза «Остановите Ласнамяэ!» может вызвать у 117 000 жителей района логичный вопрос – кому нужно такое противостояние. Кому же оно нужно?
- Не пора ли открыто пригласить местных неэстонцев на Певческий праздник?
- Где важнее поставить акцент: остановить или пригласить Ласнамяэ?
- Почему местные русские не чувствуют себя сопричастными этому празднику?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia