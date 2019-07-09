Кристина Каллас: в ближайшем будущем такое приглашение, обращенное к русским, не прозвучит

В студии Rus.Postimees высказала свое мнение эксперт в области образования и интеграции, лидер партии "Ээсти 200" Кристина Каллас.

Фрагмент беседы:

– Призыв министра культуры «Остановите Ласнамяэ!», прозвучавший в контексте строительства высоток в окрестностях Певческого поля, был воспринят неоднозначно. Насколько такие высказывания способствуют сплочению общества?

– Надеюсь, что министр действовал импульсивно и не предвидел, какой резонанс вызовет озвученный им призыв.

В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно.

Теперь же многие из присутствующих на празднике задумались: а что он хотел этим сказать? Конечно, высказывание можно интерпретировать как протест против строительства высоток.

Однако, возможна и иная интерпретация. Фраза «Остановите Ласнамяэ!» прозвучала как призыв к русским не приходить на Певческое поле.

По-моему, министр Лукас выразился неудачно и многим было обидно это слышать.

– Уместно ли, пусть даже иносказательно, призывать общество к расколу?

– В прозвучавшем призыве нет ничего позитивного.

– По оценке мэра Таллинна Миахила Кылварта, высказанная Лукасом фраза «Остановите Ласнамяэ!» может вызвать у 117 000 жителей района логичный вопрос: кому нужно такое противостояние? Так кому же?

– Мы опять возвращаемся к вопросу разыгрывания русской карты в эстонской политике.

Такая карта обычно используется в моменты эмоционального подъема эстонцев – с целью сплочения нации против общего врага (то есть, русских). Вряд ли Лукас отдавал себе в этом отчет в тот момент.

Каллас: "Эстонцы делают это не со зла" ФОТО: Mihkel Maripuu

К сплочению общества это точно не ведет. Это прозвучало диссонансом на Певческом празднике, который всегда помогал именно сплочению общества.

Думаю, что прав Кылварт, который полагает, что этот призыв может стать сигналом для русских не приходить на Певческое поле, потому что это якобы не их праздник.

А выгодно это тем партиям, чей электорат – националистически настроенные эстонцы. И хотя мы знаем из исследований, что радикально настроенных эстонцев – не более 10-15%, этого достаточно для того, чтобы выиграть выборы или преодолеть избирательный порог. И политики очень четко просчитывают свой электорат.

– Где важнее поставить акцент, в том числе Минкульту: на слове «остановить» или «пригласить» Ласнамяэ?

– Естественно, нужно пригласить Ласнамяэ! Для будущей Эстонии вариант «Остановите Ласнамяэ!» или «Держите его подальше от Эстонии!» - это не выход. Сильного демократического общества так не построить. И не создать сильной экономики.

– Не пора ли открыто пригласить местных неэстонцев на этот праздник?

– Пригласить русских на Певческий праздник – это было бы мудро.

Понимаю, к каким эмоциям это может привести радикально настроенных эстонцев, но политики должны вести себя как государственные мужи, лидеры своего народа, а не электората.

– Прозвучит ли такое приглашение когда-нибудь?