Студия Postimees: остановить или пригласить Ласнамяэ?
Певческий праздник вновь породил дискуссию на тему: «В одной ли стране мы живем?»
В студию Rus.Postimees приглашена эксперт в области общественных отношений, лидер партии "Ээсти 200" Кристина Каллас. Начало интервью в 13:00.
- Призыв министра культуры Тыниса Лукаса ("Отечество") «Остановите Ласнамяэ!», прозвучавший в контексте строительства высоток в окрестностях Певческого поля, был воспринят неоднозначно. Насколько такие высказывания способствуют сплочению общества?
- По оценке мэра Таллинна Михаила Кылварта ("Центристская партия"), высказанная Лукасом под сводами Певческой эстрады фраза «Остановите Ласнамяэ!» может вызвать у 117 000 жителей района логичный вопрос – кому нужно такое противостояние. Кому же оно нужно?
- Не пора ли открыто пригласить местных неэстонцев на Певческий праздник?
- Где важнее поставить акцент: остановить или пригласить Ласнамяэ?
- Почему местные русские не чувствуют себя сопричастными этому празднику?