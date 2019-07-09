Вт, 9.07.2019
Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Владимир Путин

Студия Postimees: остановить или пригласить Ласнамяэ?
13:00

Kristina Kallas.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Певческий праздник вновь породил дискуссию на тему: «В одной ли стране мы живем?»

В студию Rus.Postimees приглашена эксперт в области общественных отношений, лидер партии "Ээсти 200" Кристина Каллас. Начало интервью в 13:00

  • Призыв министра культуры Тыниса Лукаса ("Отечество") «Остановите Ласнамяэ!», прозвучавший в контексте строительства высоток в окрестностях Певческого поля, был воспринят неоднозначно. Насколько такие высказывания способствуют сплочению общества?
  • По оценке мэра Таллинна Михаила Кылварта ("Центристская партия"), высказанная Лукасом под сводами Певческой эстрады фраза «Остановите Ласнамяэ!» может вызвать у 117 000 жителей района логичный вопрос – кому нужно такое противостояние. Кому же оно нужно?
  • Не пора ли открыто пригласить местных неэстонцев на Певческий праздник? 
  • Где важнее поставить акцент: остановить или пригласить Ласнамяэ?  
  • Почему местные русские не чувствуют себя сопричастными этому празднику?

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