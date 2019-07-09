Рейнсалу не пускал бы в Эстонию африканских беженцев, принятых Мальтой

По мнению министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, Эстония не должна принимать прибывших на Мальту мигрантов, которым премьер-министр этого островного государства пообещал расселение по другим странам Европейского союза, сообщает портал ERR.
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сказал в воскресенье, что его страна расселит по странам Евросоюза 65 беженцев со спасательного судна Alan Kurdi, которому запрещен вход в территориальные воды Мальты.
"Моя личная убежденность такова, что я бы не спешил отвечать на это положительно. Я считаю важным, чтобы границы Евросоюза сохранялись, и, конечно, мы все готовы делать вклад в это", - сказал Рейнсалу радионовостям ERR, добавив, что Эстония не обязана принимать у себя этих лиц, и к тому же, правительство Эстонии не получало официальной просьбы от Мальты.
Рейнсалу подчеркнул необходимость придерживаться в части миграционной политики ЕС дублинского принципа, согласно которому, за иммигрантов отвечает то государство, на территорию которого они прибыли изначально.