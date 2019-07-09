Рейнсалу не пускал бы в Эстонию африканских беженцев, принятых Мальтой

"Моя личная убежденность такова, что я бы не спешил отвечать на это положительно. Я считаю важным, чтобы границы Евросоюза сохранялись, и, конечно, мы все готовы делать вклад в это", - сказал Рейнсалу радионовостям ERR, добавив, что Эстония не обязана принимать у себя этих лиц, и к тому же, правительство Эстонии не получало официальной просьбы от Мальты.