Новый президент Латвии: нужно очистить страну от коррупции

В своем первом выступлении в Сейме после вступления в должность президент Эгил Левитс заявил, что необходимо продолжать создание современного и устойчивого государства, чтобы передать будущим поколениям страну, жить в которой будет лучше.

Левитс подчеркнул, что латышский язык является языком демократического участия всего народа Латвии. Понятию латышской идентичности нужно придать более глубокое и сильное содержание, связывая ее с будущим страны.

Президент также назвал проблемы, с которыми должно бороться государство - мошенничество при закупках, коррупция, уклонение от уплаты налогов, теневое лобби и зависимость партий от спонсоров.

Левитс отметил, что подобные явления всем уже давно надоели, а у честных граждан они вызывают горечь по отношению к государству. Решать такие проблемы нужно правовыми средствами, значительно снижая их пагубное влияние на общество, чтобы их больше не было среди главных вопросов повестки дня Латвии.