Новый президент Латвии: нужно очистить страну от коррупции

В понедельник, 8 июля, новый президент Латвии Эгил Левитс, принес торжественную клятву и вступил в должность президента.
В своем первом выступлении в Сейме после вступления в должность президент Эгил Левитс заявил, что необходимо продолжать создание современного и устойчивого государства, чтобы передать будущим поколениям страну, жить в которой будет лучше.
Левитс подчеркнул, что латышский язык является языком демократического участия всего народа Латвии. Понятию латышской идентичности нужно придать более глубокое и сильное содержание, связывая ее с будущим страны.
Президент также назвал проблемы, с которыми должно бороться государство - мошенничество при закупках, коррупция, уклонение от уплаты налогов, теневое лобби и зависимость партий от спонсоров.
Левитс отметил, что подобные явления всем уже давно надоели, а у честных граждан они вызывают горечь по отношению к государству. Решать такие проблемы нужно правовыми средствами, значительно снижая их пагубное влияние на общество, чтобы их больше не было среди главных вопросов повестки дня Латвии.
Левитс также подчеркнул, что Латвия является неотъемлемой частью западного мира и Европы.