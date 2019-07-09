Соединенным Штатам предрекли сентябрьский дефолт

Причиной дефолта могут стать слишком низкие налоговые поступления, которые выросли всего на три процента вместо планируемых ранее шести. Отмечается, что если Конгресс США не предпримет мер по повышению государственного долга, то его лимит исчерпается уже в сентябре.

Издание подчеркивает, что нижняя палата американского парламента еще не обсуждала повышение лимита государственного долга, несмотря на скорый отпуск. По словам руководителя отдела экономической политики BPC Шая Акабаса, без обсуждения этого вопроса США могут не исполнить своих кредитных обязательств.